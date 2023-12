Sedm výher v řadě. Basketbalistky USK Praha porazily Polkowice a v EL si upevnily vedení

Basketbalistky ZVVZ USK Praha porazily v 9. kole Evropské ligy doma polské Polkowice 72:56, vyhrály v elitní soutěži posedmé za sebou a upevnily si vedení v základní skupině B. Nejlepší střelkyní českých mistryň byla německá pivotka Nyara Saballyová (23) se 14 body. Její spoluhráčky Maite Cazorlaová (26) a Veronika Voráčková (24) přidaly dalších 11. Hostujícímu týmu nepomohlo ani 14 bodů bývalé hráčky USK Praha Dragany Stankovičové (28).

Pražanky si vylepšily bilanci v Eurolize na 8-1 a oplatily soupeři dosud jedinou porážku v soutěži. V říjnu prohrály v Polsku 68:75. Poslední euroligové utkání v tomto kalendářním roce sehraje USK příští týden znovu doma proti maďarskému Györu.

První koš vstřelila po pár sekundách hostující Zala Friskovecová a odstartovala tím povedený úvod Polkowic. Polský celek nepustil i bez hlavní hvězdy Brittney Sykesové v první čtvrtině USK do vedení a i díky třem tříbodovým košům získal vedení 19:12. Trenérka Natália Hejková, jež kvůli nachlazení koučovala zápas s respirátorem, si vzala oddechový čas a Pražanky v závěru snížily.

Statistiky utkání. Livesport

Hráčky USK se vrhly ve druhé čtvrtině za obratem a výrazně jim pomohla Saballyová. Německá pivotka vstřelila od stavu 19:24 sedm bodů v řadě a dostala Pražanky poprvé do vedení. Saballyová poté kvůli úderu do obličeje vystřídala, brzy se ale vrátila a vylepšila si do přestávky střelecký účet na 12 bodů. Lehký náskok měly přesto Polkowice. Po trefě Stankovičové šly do kabin s vedením 37:35.

Stejně jako v řadě minulých zápasů ale vyšel USK nástup druhé půle. Po sedmi bodech za sebou se domácí vrátily do vedení 42:37 a díky zlepšené hře v obraně se dál soupeřkám vzdalovaly. Třetí čtvrtinu ovládly české mistryně jasně 22:7 a před závěrečnou částí měly třináctibodový náskok.

Tabulka skupiny B. Livesport

Pražanky dohrávaly duel bez vyfaulované kapitánky Teji Oblakové, v závěru už ale žádné drama nepřipustily. Polkowice se dotáhly na rozdíl jedenácti bodů 52:63, hráčky USK ale po trojce Terezy Vyoralové znovu odskočily a nakonec zvítězily o šestnáct.

Další výsledky EL