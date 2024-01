USK Praha slaví v EL vítězství ve skupině. Na domácí palubovce porazily basketbalistky Boloňu

Basketbalistky ZVVZ USK Praha porazily ve 13. kole Evropské ligy doma Boloňu 69:61 a zajistily si s předstihem první místo ve skupině B. Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové zareagovaly na teprve druhou prohru v sezoně z minulého týdne ve Villeneuve 81:90. Poslední duel základní části čeká USK v úterý v Turecku proti Mersinu, čtvrtfinále začnou 21. února doma.

Na vítězství se podílela 16 body a devíti doskoky Valériane Ayayiová. Dvouciferný počet bodů zaznamenaly také kapitánka Teja Oblaková (14) a Emese Hofová (12). Porážce italského celku, který bojuje o čtvrtfinále, nezabránila 15 body Iliana Rupertová.

Základní skupinu v Evropské lize vyhrály basketbalistky USK po deseti letech. "Hodně si toho vážíme. Nemůžeme říkat, že je u nás nějaká jedna nebo druhá hvězda, ale vybojoval to tým. To je vzácné," řekla po utkání novinářům Hejková, která musela kvůli viróze vynechat minulý duel ve Francii, kde skončila devítizápasová vítězná série Pražanek.

Na úvodní koš Cecilie Zandalasiniové odpověděly domácí hráčky osmibodovou šňůrou ohraničenou trojkami Maite Cazorlaové a Oblakové. Pražský celek brzy získal náskok 14:6, ale v bodově bohaté úvodní čtvrtině Boloňa stahovala ztrátu. Především díky Zandalasiniové, která stihla 12 bodů, otočila stav na 26:24. "Je to tým, který má střelbu. Až když jsme je trošku unavily, tak přestaly dávat a bylo to z naší strany fajn," uvedla Hejková.

Na přelomu první a druhé čtvrtiny ale díky sérii 11:0 získal USK náskok 35:26. Boloňa se sice přiblížila na pětibodový rozdíl, ale do poločasu po trestných hodech Oblakové a koších Hofové a Ayayiové unikly domácí basketbalistky na 43:32.

Po pauze začala trojkou Rupertová, pak už ale narůstal náskok domácích favoritek. Stejně jako ve druhé čtvrtině dominovaly a bylo z toho vedení o 20 bodů. Boloňa se nevzdala a v závěrečné čtvrtině se přiblížila dvakrát dokonce na rozdíl šesti bodů, USK však vítězství nepustil.

"Oni zariskovali a vyšly jim nějaké trojky, ale nepřiblížili se až tak, že by z toho bylo nějaké velké drama. Myslím si, že posledních čtyři pět minut jsme už hru kontrolovaly. I když to nebylo moc pěkné a měly jsme šance hrát možná jednodušeji do koše, ale takticky to bylo nevýhodné," řekla Hejková.

Poprvé od 13. prosince nastoupila v Eurolize Nyara Saballyová. "Je to pozitivní, ale ještě to není ono. Potřebuje potrénovat a být v pořádku aspoň na osmdesát procent. Zatím to tak není. Ve druhém poločase nám chyběla i Voráčková, která měla pauzu kvůli zranění. V té rotaci se to trošku projevilo," dodala Hejková.

