Výhra na start Evropské ligy. Basketbalistky USK Praha porazily Landes 85:63

Basketbalistky ZVVZ USK Praha vstoupily do nového ročníku Evropské ligy domácí výhrou nad francouzským týmem Landes 85:63. Dvaceti body se na tom podílela australská pivotka Ezi Magbegorová (24), která si díky 12 doskokům připsala double double. Další zápas ve skupině B čeká svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové za týden v Polkowicích a na Královce se po dalších duelech v Györu a Salamance představí až 31. října proti Villeneuve.

Double double zaznamenala v domácím dresu také Valériane Ayayiová, která k 17 bodům přidala 10 doskoků. Dvouciferný počet bodů měly za pražský celek také Maite Cazorlaová (13) a Veronika Voráčková (11). Porážce Landes nezabránila ani 22 body Luisa Geiselsoderová.

"Jediné, co jsme hráčkám v poločase hodně vyčítaly, byly doskoky. Hlavně ty v útoku, protože jsme střílely, nepadalo nám a neměly jsme útočný doskok. Jediná Šípová vždycky zabojovala, případně Vyoralová, a to bylo málo. Naše vysoké hráčky tam nechodily. To bylo jediné, kvůli čemu jsem zvýšila hlas. Také chceme hrát o hodně rychleji. V podstatě byl první poločas poznamenaný tím, že tým je surový. Je jasné, že potřebujeme hrát, hrát a hrát," řekla novinářům Hejková.

Francouzský celek v úvodu získal náskok 8:2, ale Pražanky odpověděly osmibodovou šňůrou, díky které se poprvé dostaly do vedení. Domácí hráčky sice pak ještě jednou ztrácely 10:12, ale stav otočily díky trojce Ayayiové a na přelomu první a druhé čtvrtiny předvedly desetibodovou šňůru. Náskok 20:12 se rychle rozplynul a krátce před poločasem to bylo 30:27 pro Landes, ale do pauzy skóre otočily Ayayiová s Cazorlaovou.

Statistiky utkání. Livesport

V úvodu třetí čtvrtiny se Landes ještě třikrát dostalo do vedení, ale Cazorlaová pěti body otočila stav na 40:36 a Pražanky už soupeřkám další obrat nedovolily, i když hrály od 23. minuty bez zraněné Teji Oblakové. Naopak devítibodovou šňůrou unikly do trháku 56:46. Na startu závěrečné desetiminutovky sice hostující tým snížil na 56:58, ale pak už dal jen sedm bodů, zatímco USK jich po dominantním výkonu nastřílel 27.

Hejková byla spokojená s výkonem nových posil Magbegorové a Španělky Cazorlaové. "Mají to být lídryně týmu. Nejen jednu sezonu, ale počítáme s nimi na víc let. Obě dvě jsou ještě relativně mladé. Očekáváme od nich, že předvedou ještě lepší výkony než dnes," uvedla Hejková.

Další výsledky EL

Magbegorová byla s 33 minutami a 58 sekundami nejvytíženější hráčkou zápasu. "Je zvyklá, je na tom fyzicky velmi dobře. Hofová, která (po dlouhodobém zranění) sice byla na lavičce a rozcvičovala se, ale ještě nehrála žádný zápas, tak jí nemohla pomoct. Ještěže jsme hrály s týmem, který pivotek až tolik nemá," konstatovala slovenská trenérka USK.

Oblaková jí chyběla téměř půl zápasu se zraněným kotníkem. "Bohužel se to stalo, ale oproti minulé sezoně na postu rozehrávaček můžeme použít více hráček," dodala Hejková.