Los Euroligy přisoudil basketbalistkám USK Praha znovu Salamanku nebo turecký Mersin

Hráčky USK Praha narazí an Salamaku už ve skupině.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha narazí v Evropské lize na Salamanku, kterou v minulé sezoně vyřadily ve čtvrtfinále, či turecký Mersin, s nímž vypadly v semifinále domácího Final Four v Praze. V osmičlenné základní skupině B se potkají také s francouzskými celky Villeneuve d'Ascq a Landes, Boloňou, Györem a vítězem kvalifikace mezi Polkowicemi a Besiktasem Istanbul. Rozhodl o tom los v Mnichově.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové vyřadily ve čtvrtfinále Salamanku 2:1 na zápasy, poté co po domácí výhře 77:56 a venkovní porážce 71:73 po prodloužení zvítězily znovu před vlastním publikem 74:66. Podruhé za sebou a celkově pošesté postoupily do Final Four a doma v Praze na finálovém turnaji podlehly Mersinu 58:78 a pak i v duelu o třetí místo italskému Schiu (56:59).

Vedle Salamanky a Mersinu si zopakují souboje s Boloňou nebo případně i s Polkowicemi, s kterými hrály v základní skupině.

V Evropském poháru FIBA se české vicemistryně Žabiny Brno utkají ve skupině A s francouzským celkem Flammes Carolo či španělským Cadi La Seu. KP Brno narazí ve skupině H na bývalý euroligový tým Bourges a Chomutov ve skupině K na maďarského účastníka minulého ročníku Euroligy Szekszárd.

V kvalifikaci se utká SBŠ Ostrava s Ružomberokem a v případě úspěchu by se zařadila do skupiny F mimo jiné k poraženému celku z kvalifikace o Evropskou ligu mezi lotyšským TTT Riga a rumunským ACS Sepsi.

Los Evropské ligy basketbalistek:

Skupina A: Fenerbahce Istanbul, Schio, Valencia, Lyon, Lublin, Zaragoza, vítěz Miškovec/London Lions, vítěz TTT Riga/Sepsi (Rum.).

Skupina B: Salamanca, ZVVZ USK Praha, Mersin, Villeneuve d'Ascq, Landes, Boloňa, Györ, vítěz Polkowice/Besiktas Istanbul.

Los Evropského poháru FIBA:

Skupina A: Žabiny Brno, Flammes Carolo (Fr.), Cadi La Seu (Šp.), vítěz Eleftheria Moschatu (Řec.)/Universitatea Kluž-Napoca (Rum.).

Skupina F: Olympiacos Pireus, Kayseri (Tur.), poražený TTT Riga/Sepsi, vítěz SBŠ Ostrava/Ružomberok.

Skupina H: KP Brno, Bourges, Grengewald (Luc.), vítěz Sportiva (Portug.)/Antalya.

Skupina K: Chomutov, Szekszárd, Estudiantes, Sassari.