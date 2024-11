Žabiny tureckému Mersinu porážku v Eurolize neoplatily, s jistotou postupu padly o 19 bodů

Basketbalistky Žabin už s jistotou postupu podlehly v pátém kole Euroligy stále neporaženému Mersinu 45:64 a neoplatily tak tureckému týmu porážku na jeho hřišti. Nejlepší střelkyní českého vicemistra byla s 11 body Elissa Cunaneová.

V neúplné tabulce skupiny B patří Brňankám druhé místo, mají dvě výhry nad Olympiakosem Pireus a tři porážky. Základní skupinu zakončí příští středu domácím duelem s francouzským Bourges.

"Nemohu hráčkám upřít energii a bojovnost, ale se 45 body nemůžeme pomýšlet na lepší výsledek. Dnes tam bylo ohromné množství tvrdosti, agresivity na úkor basketbalu, soupeř nás přehrál především svojí fyzickou převahou a na doskoku," řekl novinářům trenér Žabin Viktor Pruša.

Turecký tým přijel do Brna bez zraněné Marine Johannesové, nejlepší hráčky prvního vzájemného utkání a držitelky olympijského stříbra v dresu Francie. Celek však od prvního vzájemného duelu posílila Američanka Kayla Thorntonová, vítězka NBA s New York Liberty. Neprosadila se, ke dvěma bodům přidala jen dva doskoky a jednu asistenci.

Klíčem k případnému úspěchu Žabin měl být dobře zvládnutý úvod, v němž se ale český vicemistr musel vypořádat s tvrdou a velmi agresivní obranou Mersinu. Ta dělala domácím velké problémy, za první čtvrtinu daly Prušovy svěřenkyně jen deset bodů, stejný počet zaznamenala za toto období americká pivotmanka Natasha Howardová.

Statistiky utkání. Livesport

Ve druhé čtvrtině přidal Mersin k precizní obraně a pestré útočné hře i úspěšně zakončené trojkové střely. Jeho náskok, navzdory velké snaze a bojovnosti Žabin, vzrostl až na 18 bodů. "Na obou stranách byla znát obrovská intenzita obran. Dostali jsme jen 64 bodů, což je přijatelné, ale na některé fyzické parametry jejich hráček jsme neměli," dodal Pruša.

Na tvrdou hru Mersinu doplatila v prvním poločase zraněním Simona Sklenářová a do druhé půle už nenastoupila, výborně ji ale střídavě zastoupily Nikolina Kněževičová s Nikolou Dudášovou. Hvězdami s americkým, srbským, švédským a francouzským pasem nabitý Mersin svůj náskok nejenže nezvyšoval, ale naopak ztrácel (29:40).

K ještě větší změně stavu chyběla Žabinám lepší koncovka zejména z podkošového prostoru, také přišly chyby v rozehrávce. "Bylo to hrozně náročné utkání, bolelo to, ale získaly jsme velkou zkušenost. Bojovaly jsme až do konce a nechaly tam všechno," řekla reprezentační pivotmanka Emma Čechová.

Čtrnáctibodová ztráta před poslední desetiminutovkou sice dávala naději, ale zkušený tým hostí neslevil z vysokého standardu. Náskok si pohlídal a ještě navýšil. Mersin si tak udržel neporazitelnost.