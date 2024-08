Basketbalistky porazily v předkvalifikaci MS také Jižní Koreu a jsou blízko postupu dál

České basketbalistky zdolaly v předkvalifikaci mistrovství světa Jižní Koreu 76:63 a po dvou výhrách mají blízko k postupu do semifinále turnaje v Mexiku. Skupinu zakončí čtvrtečním zápasem proti Venezuele, která ve druhém utkání podlehla Mali. Národní tým stejně jako v úvodním zápase proti africkému soupeři střelecky táhly pivotky. Emma Čechová (20) dala 15 bodů, Julia Reisingerová (26) měla o dva body méně.

Češky vedou tabulku se čtyřmi body, za nimi následují Venezuela a Mali s třemi body. Korea už je se dvěma body překvapivě mimo hru o postup. Dva celky ze skupiny A se probojují do semifinále, ve kterém narazí na soupeře z druhé skupiny ve složení Mexiko, Černá Hora, Nový Zéland a Mosambik. Do hlavní fáze kvalifikace se dostane jen vítěz turnaje.

Korejky vyrukovaly na český tým s agresivní obranou a především díky své hvězdě Park Ji-su, která byla s 20 body nejlepší střelkyní zápasu, vedly v úvodu o šest bodů. "Věděli jsme, že může přijít v nějaké části zápasu zóna. Nečekali jsme, že přijde hned od úvodního rozskoku, takže jsme byli trochu zaskočeni," citoval asistenta trenérky Romany Ptáčkové Martina Baštu web České basketbalové federace.

"Hledali jsme se, z toho pramenily chyby. Pak jsme si začali trochu věřit. Trefili jsme dvě střely a najednou jsme si dokázali dát míč z ruky, měli jsme sebevědomí a vytvářeli jsme si pozice nabouráním jejich zóny, i když byly Korejky hodně agresivní. Tím jsme to zlomili," uvedl.

Statistika zápasu. Livesport

Od stavu 14:16 předvedly české reprezentantky šňůru 10:1 a první čtvrtinu vyhrály o sedm bodů. Velký podíl na tom měla Gabriela Andělová, která proti Mali nedala ani bod, nyní ovšem stihla už v úvodním dějství tři trojky. "Možná jsem si víc věřila než minulý zápas. Říkala jsem si, že budu střílet, když budu volná. Doufala jsem, že to padne, protože jsem střelec, jen si neberu tolik střel, kolik bych měla. Pomohlo mi, že hrály zónu," řekla rozehrávačka USK Praha, která nasbírala nakonec 11 bodů.

Střelba z dálky bývá silnou zbraní korejských basketbalistek, jenže české hráčky jim dovolily za celý zápas proměnit jen tři tříbodové pokusy. V dalším průběhu si udržovaly náskok, který v závěru narostl po trojce Reisingerové až na 17 bodů. "Byl to lepší výkon než proti Mali. Včera to bylo dost zbrklé, dnes to bylo daleko lepší," řekl Bašta.

"Určitě nám pomohlo, že jim v první půli nepadaly trojky. Pak jim docela chodily, ale my jsme nepolevily a udržely jsme tempo až do konce zápasu. Musely jsme být koncentrované po celý zápas, omezit ztráty a pomáhat si, nesměly jsme vypustit žádnou jejich agresivní obranu," uvedla Andělová.