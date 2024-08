Pivot Barcelony Jan Veselý (34) se stal popáté českým basketbalistou roku. Na trůnu vystřídal osminásobného držitele ocenění a spoluhráče z katalánského velkoklubu Tomáše Satoranského (32). Mezi ženami poprvé ovládla anketu křídelní hráčka USK Veronika Voráčková (25), jež ukončila dvouleté kralování Julie Reisingerové (26). Výsledky ankety zveřejnila Česká basketbalová federace (ČBF) na svém webu.

Oba loňští vítězové skončili druzí, za nimi se umístili aktuálně jediný český hráč působící v NBA Vít Krejčí z Atlanty a Petra Holešínská. Hráčka, jež minulou sezonu strávila v Zaragoze a v rámci španělské ligy v létě přestoupila do Jairisu, obhájila pozici z loňska. Pořadí na prvních třech místech v mužské anketě je totožné jako za sezonu 2021/22.

Čtyřiatřicetiletý Veselý a o dva roky mladší rozehrávač Satoranský se o prvenství v anketě nepravidelně střídají od roku 2012, kdy obdržel premiérově ocenění letošní vítěz. Anketu potom bývalý hráč Partizanu Bělehrad, Washingtonu a Denveru v NBA a Fenerbahce Istanbul ovládl ještě v letech 2016, 2017 a 2022. Se Satoranským prožili v dresu Barcelony neúspěšnou sezonu. Ve španělské lize skončil jejich tým čtvrtý a v Eurolize vypadl již ve čtvrtfinále.

Pětadvacetiletá Voráčková se "medailově" prosadila čtvrtým rokem po sobě a vylepšila druhé místo z předchozích dvou sezon. Vítězstvím v hlavní anketě navázala na ocenění pro nejlepší mladou hráčkou ze sezony 2017/18. "Moc si toho vážím. Začátek sezony pro mě nebyl vůbec jednoduchý, protože jsem se vracela po zranění kotníku. Musím ale říct, že tenhle rok mě opravdu bavilo hrát, a doufám, že to tak bude pokračovat a na této sezoně budeme stavět dál," uvedla Voráčková.

Momentálně je opět v rekonvalescenci a neodcestovala s reprezentací do Mexika, kde tým trenérky Romany Ptáčkové v pondělí vstoupí do předkvalifikace o postup na mistrovství světa 2026. Z tria oceněných hráček do turnaje zasáhne pouze Reisingerová, jež po sezoně v italském Schiu bude nově hrát v maďarské Pécsi. Holešínská se omluvila z osobních důvodů.

Ocenění pro trenéra roku získal Jan Čech, pod jehož vedením písecký nováček Národní basketbalové ligy dosáhl několika překvapivých výsledků a bezpečně uhájil příslušnost k elitě. "Má významný podíl na celé kultuře klubu, s nímž ukázal, že vize postupu do nejvyšší soutěže s vlastními odchovanci je možná. Navíc výborně spolupracuje se školami a snaží se rozvíjet atraktivní a účelný basketbal. Cenu si zaslouží za celkový přístup k basketbalu jako životní cesty, za energii a entuziasmus," řekl předseda České asociace basketbalových trenérů František Rón.

Do Síně slávy ČBF byl in memoriam uveden František Miloslav Marek. Uznávaný trenér, ředitel organizace YMCA a člen Českého olympijského výboru byl spoluzakladatelem mezinárodní federace FIBA a stál u zrodu basketbalu v Československu.