Basketbalisté Milwaukee uspěli v NBA po šesti porážkách, zářili Lillard s Antetokounmpem

Šestizápasovou sérii porážek v NBA utnuli basketbalisté Milwaukee vítězstvím nad Utahem 123:100. Damian Lillard (34) přispěl k výhře 34 body, Janis Antetokounmpo (29) zaznamenal 31 bodů a 16 doskoků. Minnesota zdolala Chicago 135:119 poté, co ovládla poslední čtvrtinu jasně 45:24.

Milwaukee rozhodlo šňůrou 17:1 od stavu 71:70 ve třetí části, na které se oba tahouni Lillard s Adetokunbem podíleli dohromady 15 body. Utahu nepomohl povedený první poločas, kdy trefil 14 z 26 trojek a do šatny šel se čtyřbodovým vedením. Po pauze proměnil jen tři z 15 trojek. Navíc ztratil v zápase celkem 22 míčů. Nejlepším střelcem Jazz byl Jordan Clarkson s 18 body.

"Tohle jsme hrozně moc potřebovali," komentoval Lillard teprve druhé vítězství Milwaukee. "Bylo to pro nás důležité nejenom proto, abychom konečně vyhráli, ale také abychom se dostali do pohody," uvedl před nadcházející sérií pěti zápasů v sedmi dnech.

Adetokunbo se vrátil do sestavy po jednom utkání, které vynechal kvůli nataženému přitahovači, a pomohl Bucks ukončit nejdelší sérii porážek za posledních devět let. "Skvělý pocit. A zítra znova. Všichni si asi budeme pamatovat, jaké to je takhle prohrávat, aby se to už nestávalo. Dneska nám to šlo," řekl dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA.

Minnesota v Chicagu prohrávala až o 13 bodů, ale dokázala manko smazat a necelých sedm minut před koncem po nájezdu Juliuse Randlea šla do vedení, které už nepustila. Hvězdou utkání byl Anthony Edwards, jenž nastřádal 33 bodů, když trefil pět z devíti trojek. K tomu doskočil devět míčů. Za stavu 101:106 z pohledu Minnesoty předvedl tým šňůru 12:0, kterou právě Edwards zakončil dvěma trojkami a přinutil domácí k oddechovému času.

Randle zakončil utkání s 22 body a 10 doskoky. Rudy Gobert přidal 21 bodů a devět doskoků. Chicagu prohrálo počtvrté v řadě. Nepomohlo mu ani 25 bodů Nikoly Vučeviče či 24 bodů Cobyho Whitea.

San Antonio odehrálo už čtvrtý zápas bez trenéra Gregga Popoviche, kterého trápí zdravotní potíže. Ve čtvrtek Spurs zvítězili nad Portlandem 118:105. Keldon Johnson se podílel na výhře 17 body a 11 doskoky. Victor Wembanyama zůstal na 12 bodech. Za Portland dali po 21 bodech Jerami Grant a Deandre Ayton, který připojil 10 doskoků.