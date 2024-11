Cleveland vyhrál už posedmé, sérii mu v poslední vteřině zachránil Mitchell. Dominuje i Oklahoma

Basketbalisté Clevelandu zůstávají v nové sezoně NBA stále neporaženi, výhru 114:113 v Milwaukee jim zajistil Donovan Mitchell (28) střelou v poslední sekundě. Pro Cavaliers to byla už sedmá výhra v řadě. Stoprocentní s nimi je pouze Oklahoma City, která přehrála Los Angeles Clippers na jejich hřišti 105:92.

Milwaukee mělo vítězství na dosah, poté co v poslední minutě Janis Adetokunbo a Damian Lillard otočili skóre. Jenže pak si vzal míč Mitchell a těžkou střelou z otočky přes obránce rozhodl ve prospěch Clevelandu. Celkem dal 30 bodů. Cleveland je jedinou výhru od toho, aby vyrovnal nejlepší start do sezony v klubové historii z roku 1976.

"Jen jsem udělal svou práci. Stejně důležitý byl minutu předtím třeba útočný doskok Isaaca Okora, který nám přinesl bod, který v konečném účtování udělal rozdíl. Je to skvělá výhra, protože soupeř dnes dělal co mohl, ale jako tým jsme odolali," řekl Mitchell. Bucks k odvrácení páté porážky v řadě nestačil ani velmi dobrý výkon jeho hvězd. Adetokunbo měl 34 bodů, 16 doskoků a devět asistencí, Lillard 41 bodů a devět asistencí.

Clippers toužili poprvé vyhrát ve své nové hale a v úvodu měli už náskok 13 bodů, jenže hráči Thunder postupně získali utkání pod svou kontrolu i díky 25 bodům Shaie Gilgeouse-Alexander. Pro Oklahomu City je to nejlepší start do sezony od roku 2008, kdy se tým přestěhoval ze Seattlu.

Dobrý začátek má i obhájce titulu Boston, jenž šestou výhru ze sedmi zápasů vybojoval v Charlotte, kde uspěl 113:103 i bez dvou opor Jaylena Browna a Kristapse Porzingise. Jayson Tatum k tomu přispěl 29 body. Hornets nestačilo ani 36 bodů LaMela Balla.

Další zápasy

Také Golden State mají stále jen jednu porážku poté, co vyhráli v Houstonu 127:121 po prodloužení. A to i bez Stephena Curryho, protože do hry ho nepustil zraněný kotník. Opět ho zastoupil Buddy Hield s šesti trojkami a 27 body. Jonatham Kuminga přidal 23 bodů, z toho šest bodů v prodloužení.

Naopak bez vítězství zůstává Utah, který nestačil na Denver 103:129. Výhru Nuggets dirigoval Nikola Jokič s 27 body, 16 doskoky a devíti asistencemi. V Mexiku basketbalisté Miami porazili Washington 118:98.

Tabulka NBA