Krejčí podruhé chyběl při porážce Atlanty, Cleveland a Oklahoma City zůstávají v NBA stoprocentní

Basketbalisté Atlanty bez zraněného Víta Krejčího (24) prohráli páteční domácí duel NBA se Sacramentem 115:123 a po úvodních dvou výhrách zaznamenali čtvrtou porážku za sebou. Český reprezentant léčí poraněný přitahovač v pravé noze, přišel kvůli tomu o druhé utkání a podle informací z klubu doba rekonvalescence potrvá zhruba dva týdny. Stoprocentní bilanci udržely vedoucí týmy konferencí Cleveland a Oklahoma.

Hawks měli tradičního lídra v Traem Youngovi, který zaznamenal 25 bodů a 12 asistencí a připsal si třetí double double za sebou. Kings vedl s 31 body rozehrávač De'Aaron Fox, dalších 27 přidal veterán DeMar DeRozan.

Cavaliers doma porazili Orlando 120:109 a mají bilanci 6-0. Spoléhali hlavně na dvojici Darius Garland, Donovan Mitchell, autory 25 a 22 bodů. Nejlepším hráčem soupeře byl s životními 28 body Jalen Suggs, který přidal osm doskoků a sedm asistencí.

Thunder si pátou výhru připsali proti Portlandu, v jehož hale zvítězili 137:114. Po vyrovnaném poločase (68:68) hosté ovládli třetí čtvrtinu 38:17. Shai Gilgeous-Alexander přispěl k výhře 30 body.

Mistrovský Boston po první prohře opět zabral a vyhrál 124:109 na hřišti Charlotte. V utkání rozhodčí vyloučili dva domácí hráče. Nejprve Grant Williams předvedl nebezpečný faul na Jaysona Tatuma a pak se podobně proti stejnému soupeři provinil LaMelo Ball. Tatum byl hvězdou utkání s 32 body a 11 doskoky.

"Viděli jste to, co já? Williams do Jaysona vrazil jako v americkém fotbale. Tohle se mu nepovedlo, měl jsem za to, že jsou s Jaysonem přátelé. Asi to tak není," divil se zákroku od bývalého spoluhráče Jaylen Brown, který výhru Celtics podpořil 25 body. Domácí Ball zaznamenal 31 bodů.

Další zápasy

Los Angeles Lakers vyhráli 131:125 v Torontu a slavili první venkovní úspěch. Anthony Davis je ke čtvrté výhře v sezoně dovedl 38 body a 11 doskoky, LeBron James přidal 27 bodů a 10 asistencí. Torontu nestačilo 33 bodů a 12 přihrávek RJ Barretta či 31 bodů mladého střelce Dicka Gradeyho.

Minnesota uspěla v dramatu proti trápícímu se Denveru a zvítězila 119:116. Rozhodující koš zaznamenal ještě před potvrzujícími šestkami Rudyho Goberta Anthony Edwards necelých 26 sekund před koncem. Timberwolves dokázali uspět, ačkoli v poslední čtvrtině hráli daleko lépe hráči Nuggets, kteří jednu pasáž vyhráli 25:3. Nikola Jokič měl v poslední sekundě šanci duel vyrovnat, Gobert ho ale těsnou defenzivou přinutil k těžké trojce z pohybu, která košem neskončila.

Edwards dal 29 bodů včetně sedmi trojek, Julius Randle přidal 23 bodů. Za poražené si připsal Aaron Gordon 31 bodů a 11 doskoků, Jokič nastřádal 26 bodů, 13 asistencí a 9 doskočených míčů. Duel nedohrál s otřesem mozku jejich spoluhráč Jamal Murray.

Tabulka NBA