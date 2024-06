Dallas s hvězdami Dončičem a Irvingem se ve finále NBA pokusí zastavit Boston

Nejlepší tým ligy proti dvojici, ze které jeden zřejmě po konci sezony dostane ocenění MVP a na toho druhého bude bučet celá aréna. Ve finále NBA proti sobě stojí Boston a Dallas, tedy Celtics proti Lukovi Dončičovi (25) s Kyrie Irvingem (32). Začíná se v noci na pátek, slavný zelenobílý klub se čtyřlístkem ve znaku touží ukončit 16 let dlouhé čekání na trofej, naopak Mavericks vede kouč, který pro své barvy získal vítězství v roce 2011 ještě jako hráč.

Dončič už několik po sobě jdoucích sezon drží Mavericks mezi nejlepšími týmy západu. K ruce bude mít slovinský playmaker a ostrostřelec Irvinga, který hned ve své premiérové sezoně v Dallasu ukázal, že spojení s evropskou superstar může fungovat parádně.

Irving míří na místo, které moc dobře zná. Také ale tuší, že ho v Boston Garden nečeká zrovna vřelé přijetí. "Když jsem naposledy jsem hrál v Bostonu (v play off s Brooklynem), nemyslím, že to bylo nejlepší. Nebyl jsem ve své kůži. Všichni viděli, jak jsem reagoval a tak trochu ztrácel klid. Dnes už umím lépe pracovat s emocemi. Trochu jsem dospěl. Všechny ty pokřiky a poznámky ustojím," slibuje. "Ale je tam nevraživost, nenávist. Bude to peklo," ví Irving.

Celá story vznikla díky tomu, že Irving za Celtics dvě sezony hrál. Původně se počítalo s tím, že jako mentor, který má zkušenost s dobytím trofeje (2016 s Clevelandem), pozvedne Boston k výšinám. Jenže to nebylo dobré období a nakonec před pěti lety odešel do Brooklynu, i když sliboval, že vydrží.

Na vrchol i bez Irvinga

Celtics se nakonec dokázali zvednout i bez něj, dnes se pyšní vizitkou nejlepších v lize. Je to ale zejména práce Jaysona Tatuma a Jaylena Browna, kteří letos dovedli zelenobílé k úctyhodné bilanci 64 výher v sezoně.

"V NBA jsou v současné době nejlepší," připouští opora Dallasu Dončič. "Mají úžasnou bilanci a také několik neuvěřitelných zbraní v útoku i obraně. Budeme muset hrát opravdu tvrdý a bezchybný basketbal, abychom je porazili," dodává Slovinec, který dost možná prodlouží nadvládu neamerických hráčů v prestižní anketě o nejužitečnějšího hráče NBA. Posledním Američanem s ocenením MVP byl v roce 2018 James Harden, po něm třikrát získali trofej Nikola Jokič, dvakrát Giannis Antetokounmpo a také Joel Embiid, který se narodil v Kamerunu.

Jayson Tatum už dokázal dovést Celtics do finále v roce 2022. Tehdy to sice skončilo prohrou s Golden State, ale bylo zasazeno semínko, ze kterého pomalu, ale jistě vyklíčil silný organismus. "Je toho hodně, co jsme si odnesli z posledního finále, ale tohle je hodně odlišná situace. Opravdu se na to dívám spíš jako na jako druhou šanci a snažím se ty myšlenky co nejvíce zjednodušit," vypráví muž, který na dresu nosí číslo 0.

Mnohaleté čekání

Boston touží po 18. trofeji, poslední vítězsví se ale datuje do roku 2008 a byli pod ním byli podepsaní Paul Pierce či legendární kouč Doc Rivers. Předtím Celtics čekali na titul dokonce 22 let! Pokud by v letošním finále uspěli, odpoutali by se od Los Angeles Lakers na pozici nejúspěšnějšího týmu historie – obě organizace mají ve svých síních slávy vzpomínky na 17 vítězství.

Mavericks získali jediný titul v NBA v roce 2011, předtím v roce 2006 došli do finále, kde prohráli s Miami. Jejich úspěšné roky jsou spojeny s působením německého pivota Dirka Nowitzkého.

Dnes má Dallas oporu v jiném Evropanovi. Dončič v základní části průměrně střílel 33 bodů a v play off si drží průměr 28,8 bodu, 9,6 doskoku a 8,8 asistence. Když se k němu přidá Irving, který má ve vyřazovacích bojích průměr 22,8 bodu na zápas, je zřejmé, že Boston se musí zaměřit na eliminaci těchto dvou největších hvězd. Kontrovat může dvěma nejlepšími obránci NBA Jruem Holidayem a Derrickem Whitem.

"Opravdu není možné je úplně zastavit. Prostě se jim to budeme snažit ztížit, aby se nakonec museli pokoušet o těžké střely," říká White. "Prostě věříme, že to, co budeme dělat, bude po celých 48 minut fungovat," dodává.

Trojky jako plán

Na straně Bostonu se budou o produktivitu starat Tatum (v play off průměr 26 bodů a 10,4 doskoku) a Brown (průměr 25 bodů). Celtics letos vedou statistiky v počtu střel a košů za tři body. Když se jim daří, těžko se proti nim hraje – pokud v zápase trefili 14 a více tříbodových košů, pyšnili se bilancí devíti vítězství a žádné prohry.

"Boston má trojky jako plán, pokouší se o ně hodně často," ví trenér Mavericks Jason Kidd. "Ale také mají spoustu talentovaných a dobře trénovaných hráčů, kteří byli ve finále a mají nějaké zkušenosti,” dodává muž, který byl u jediného titulu Dallasu v roce 2011 jako hráč.

Faktor zkušeností naopak neznervózňuje centra Dallasu Derecka Livelyho: "Ano, něco už asi zažili, mají velkou tradici, ale na tom nezáleží. Rozhodne to, kdo po úspěchu půjde víc a bude tvrdší. Bude to boj, ale my s tím počítáme a uvidíme, co se stane."

Boston, který svého finálového soupeře porazil v obou letošních střetnutích, očekává, že pro poslední zápasy sezony aktivuje z marodky Kristapse Porzingise, který si 29. dubna v prvním kole proti Miami natáhl pravé lýtko a v play off vynechal 10 zápasů v řadě. "Když je KP v nejlepší formě, je pro nás velmi důležitý," říká trenér Celtics Joe Mazzulla. Lotyšský pivot nakonec může být i tajným trumfem navíc.

Finálová série mezi Bostonem a Dallasem začíná v noci na pátek. Přímé přenosy pro české publikum zajišťuje Nova Sport.