Kontroverzní hvězda NBA Irving se dohodl v Dallasu na smlouvě na tři roky

Kontroverzní hvězda NBA Kyrie Irving (31) bude dál nastupovat za Dallas. S texaským klubem se zkušený basketbalista dohodl na tříleté smlouvě, která mu podle ESPN vynese 126 milionů dolarů (přibližně 2,75 miliardy korun).

Irving si v únoru vynutil výměnu do Dallasu z Brooklynu, kde podle svých slov necítil patřičný respekt. Mavericks, kde se sešel s dalším dominantním rozehrávačem Lukou Dončičem, ani s tímto silným duem nepostoupili do play off. Po vypršení smlouvy se rodák z Melbourne s americkým pasem rozhodl v Dallasu pokračovat.

Irving s Dončičem se vinou zranění společně objevili jen v 16 zápasech, v nichž Dallas vybojoval pouze pět výher. S průměrem 27 bodů na utkání byl Irving osmým nejlepším střelcem soutěže.

Olympijský vítěz a mistr světa hrál v minulosti také za Cleveland, s kterým v roce 2016 získal titul, a Boston. Osmkrát si vysloužil nominaci na Utkání hvězd.

Loni na podzim dostal ještě coby hráč Brooklynu osmizápasový distanc za antisemitský příspěvek na twitteru a přišel o osm zápasů. Kvůli aféře s ním ukončila spolupráci firma Nike. V předchozím ročníku musel vynechat většinu domácích zápasů Nets, protože odmítal očkování proti koronaviru. V minulosti Irving zpochybňoval, že je Země kulatá, za což se později omluvil učitelům.