Krejčí bude v NBA pokračovat v Atlantě, s klubem se měl domluvit na novém kontraktu

Český basketbalista Vít Krejčí (24) bude v NBA velmi pravděpodobně i v následující sezoně hájit barvy Atlanty Hawks, se kterou se podle zámořských zdrojů domluvil na novém čtyřletém kontraktu, díky kterému by si měl přijít na 10 milionů dolarů (cca 234 milionů korun).

Krejčí loňský ročník nezačal příliš dobře, když se musel potýkat se zraněním. Závěr sezony ale rodákovi ze Strakonic vyšel na výbornou – na palubovce dostával stále více prostoru, což se nakonec projevilo i na jeho výkonech a číslech. Ve 22 zápasech nasbíral v průměru 6,1 bodu na zápas a jeho čas na hřišti se pohyboval kolem 24 minut.

Podle informací insidera Adriana Wojnarowského už se měl český rozehrávač domluvit s Atlantou na nové podobě kontraktu – ten by měl platit po dobu čtyř let, během kterých by na účet Krejčího mělo přistát 10 milionů dolarů. Stanici ESPN to měli potvrdit i hráčovi agenti Alex Saratsis a Phillip Parun.

Krejčí, jenž byl v roce 2020 draftován ve druhém kole na 37. pozici Washingtonem Wizardz, je pátým Čechem v historii, který si zahrál NBA. Kromě Atlanty působil Krejčí také v Oklahoma City, kde zasáhl do 30 zápasů.