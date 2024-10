Krejčí zesílil a v Atlantě se těší důvěře trenéra. O svou roli budu pořád bojovat, říká

KEVIN C. COXGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Vít Krejčí (24) cítí v Atlantě na začátku sezony NBA důvěru trenéra a chce ji využít k tomu, aby si upevnil pozici v týmu. Výhodou pro něj je, že může hrát více rolí a sázet na obranu či kolektivní hru, které se chtějí Hawks v tomto ročníku více věnovat. Rodák ze Strakonic v on-line rozhovoru s novináři řekl, že by rád zabojoval o postup do play off.

"Roli mám jasnou a vím, co po mě tým chce. V případě různých zranění či vedlejších věcí se může role zápas od zápasu měnit, ale to je jedna z věcí, proč mám důvěru trenéra. Ví, že mi může věřit ve více věcech a rolích. Je to sice něco, co nemůžete ovlivnit, ale pro mě je to pozitivum, že těch rolí mohu mít víc," uvedl Krejčí.

Atlanta zahájila sezonu domácími výhrami nad Brooklynem a Charlotte. V noci z neděle na pondělí prohrála na palubovce Oklahomy 104:128, Krejčí ale označil start ročníku za dobrý. "V prvních zápasech byly momenty, kdy to nebyl úplně nejlepší basket, ale to je tím, že máme teprve tři zápasy a posouváme se dál. Bylo tam také spousta skvělých momentů," řekl.

"S Oklahomou jsme hráli tři čtvrtiny vyrovnaně a to je jeden z nejlepších týmů. Myslím, že máme slušně našlápnuto. Musíme se ve spoustě věcech posouvat, ale to je normální. Chceme hrát hodně jiný styl basketbalu než minulý rok," doplnil Krejčí.

Po utkání s Oklahomou, v němž dal pět bodů, se pozdravil i s bývalými spoluhráči, trenéry a kamarády. V tamějším týmu působil v sezoně 2021/22. "Bavil jsem se s jejich trenérem. Říkal, že je rád, že dostávám příležitost, že jsem zpět na hřišti a zdravý," uvedl s tím, že zatímco v minulých letech byla Atlanta známá útočnou hrou, v této sezoně chce pod vedením trenéra Quina Snydera zapracovat na obraně a kolektivní hře.

"Hawks nebyli nikdy známí, že by byli defenzivním týmem, ale tím, jak jsme letos poskládaní, tak je to něco, v čem se chceme zlepšit a zakládat si na tom. Chceme být solidní v obraně a z toho pak můžeme mít lehké střely v útoku. A také chceme hrát kolektivní basket. Bude to nějaký čas trvat, než si na to zvykneme, ale myslím, že v přípravě i v prvních třech zápasech bylo znát, že se o to snažíme," konstatoval.

Také proto cítí nové možnosti a důvěru. S týmem podepsal čtyřletou smlouvu na 10 milionů dolarů a od trenéra dostává prostor. Proti Oklahomě hrál přes 20 minut. "Jsem za to extrémně rád. Je to pro mě něco jiného. Hraju víc na rozehrávači a trenér chce, abych víc řídil tým, takže se do toho pořád dostávám. Je v tom ale vidět ta důvěra a já vím, že té důvěry musím využít. Ta role se ale bude měnit a nemám to místo jisté. Budu muset o tu roli pořád bojovat," podotkl.

Přes léto také zapracoval na fyzičce. V přípravě vážil kolem 96 kilogramů, nyní má o zhruba tři méně. Tuto váhu by rád udržel. "Hra v obraně je pro mě nejdůležitější. Je to důvod, proč na hřišti jsem a snažím se v tomhle být co nejvíce solidní. Přes léto jsem zesílil a pracoval na mobilitě."

V přípravě český basketbalista zaujal přihrávkou přes celé hřiště, která na sociálních sítích obletěla svět. "Zaznamenal jsem to. Je to fajn, ale není to něco, pro co bych hrál, že bych potřeboval mít sledující na sociálních sítích. Je to ale velká součást toho být profesionálním sportovcem. Za mě bylo hezčí, když psali lidi, které znám, nebo i ti, kteří basket normálně nesledují," uvedl.

Jako favorita NBA označil obhájce titulu Boston, který podle něj hraje moderní basketbal s výbornou obranou, agresivitou a vysokou úspěšností tříbodových střel. Věří ale, že v sezoně zaujme i Atlanta: "Naší ambicí bude bojovat o play off. Myslím, že máme dost kvalitní tým na to, abychom o to bojovali. Dokážeme spoustu týmů překvapit. Hlavně v obraně se náš tým extrémně zlepšil a to je něco, na čem chceme stavět."