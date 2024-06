LeBron James chce uspět s Lakers. Nevyužil opci aby mohl jednat o snížení platu

Nejlepší střelec historie NBA LeBron James (39) nevyužil opci ve své smlouvě, ale v Los Angeles Lakers chce zůstat. S vedením klubu, který ve čtvrtek draftoval jeho nejstaršího syna Bronnyho (19), bude jednat o novém kontraktu. Jamesův agent Rich Paul řekl ESPN, že zkušený basketbalista je ochoten slevit z platových nároků.

James se musel rozhodnout do soboty. Oznámil, že opci nevyužije a stane se se tak volným hráčem. S Lakers má v plánu jednat o tříleté smlouvě, maximálně může dostat celkově 162 milionů dolarů. "Chce ale míň, aby klub mohl koupit zkušeného hráče a posílit. Prioritou je pro něj vylepšení soupisky," řekl Paul. Pokud by James využil opci, dostal by v příští sezoně 51,4 milionu dolarů.

S Lakers slavil hvězdný basketbalista titul v roce 2020, další dva prsteny získal s Miami a jeden s Clevelandem. V losangeleském klubu by si nyní chtěl zahrát se synem Bronnym, což je jeho snem, než ukončí kariéru. V dresu Lakers se chystá odehrát sedmý ročník a dohromady dvaadvacátý v NBA. Za necelý měsíc bude patřit v Paříži k lídrům amerického týmu na cestě za dalším olympijským zlatem.