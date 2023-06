Miami podruhé v Denveru neprohrálo a srovnalo finále NBA, domácím nestačilo 41 bodů Jokiče

ČTK

Basketbalisté Miami vyhráli 111:108 v Denveru a vyrovnali stav finále play off NBA na 1:1 na zápasy. Domácím Nuggets nepomohlo dvouciferné vedení ani 41 bodů a 11 doskoků Nikoly Jokiče (28).

Denver v průběhu zápasu vedl až o 15 bodů a ještě v závěrečné části měli domácí náskok osmi bodů. Poslední čtvrtinu ale Miami nakonec ovládlo 36:25 a sérii, která se nyní stěhuje na Floridu, vyrovnalo.

Nuggets měli v poslední sekundě ještě možnost vyrovnat, těžký pokus Jamala Murrayho z odskoku přes Jimmyho Butlera však v koši neskončil. Denver tak prohrál na domácí palubovce poprvé v play off a poprvé od 30. března.

"Musíme se pobavit o nasazení. To, že jsme ve finále NBA a já musím vznést takové téma, je pro mě alarmující. Nehráli jsme dobře, je nutné si uvědomit, že tohle není příprava ani základní část," zlobil se trenér Denveru Michael Malone.

Heat táhli s 23 body Gabe Vincent, který trefil osm z 12 střel včetně čtyř trojek ze šesti. Po 21 bodech nasbírali Butler i Bam Adebayo, jenž doskočil i devět míčů. Max Strus přidal 14 bodů.

V domácím dresu kromě Jokiče nasbíral Murray 18 bodů a 10 asistencí, Aaron Gordon nastřílel 12 bodů a Bruce Brown 11. Denver točil v sestavě jen osm hráčů, z toho čtyři odehráli přes 36 minut. Do hry Miami se dostalo 10 mužů.

Trenéra Miami Erika Spoelstru po utkání nadzvedla poznámka, že jeho tým zřejmě schválně nenechal Jokiče střílet, takže tolik nepomohl spoluhráčům k lepší hře. Srbský pivot, který sbírá jeden triple double za druhým, tentokrát měl jen čtyři asistence.

"To je směšné. Tohle může říct jen někdo, kdo do toho nevidí," prohlásil Spoelstra. "Je to neuvěřitelný hráč. Dva roky za sebou byl nejlepším hráčem na téhle planetě. Nemůžete si jen tak říct, ať si střílí," uvedl kouč Miami, s kterým je pošesté ve finále a usiluje o třetí titul.

Denver doma prohrál teprve osmý zápas v sezoně z 51 včetně play off. "Mockrát jsme se nepochopili, měli jsme ve hře spoustu nedorozumění," řekl Jokič.