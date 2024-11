Rekordních 60 Foxových bodů nestačilo, Sacramento podlehlo Minnesotě. Cleveland má 14. výhru

Basketbalisté Sacramenta podlehli v pátečním utkání NBA Minnesotě po prodloužení 126:130, ačkoli rozehrávač De'Aaron Fox odehrál nejlepší utkání v kariéře. Ani jeho 60 bodů a sedm asistencí ale Kings nestačilo. Ve skvělém startu pokračuje Cleveland, jenž porazil 144:126 Chicago a vyhrál tak i 14. zápas od začátku sezony, což dokázal jako šestý tým historie. Cavaliers prožívají nejlepší vstup mužstva do ročníku NBA od sezony 2015/16, kdy Golden State odstartovali šňůrou 24 výher.

Současný výběr Clevelandu se čtrnácti výhrami za sebou osamostatnil na prvním místě klubové historie - třikrát se dosud Cavaliers podařilo vyhrát třináctkrát, pokaždé v sestavě s LeBronem Jamesem. Výhru tým, který hrál bez Evana Mobleyho, oslavil tancem s maskotem žabákem a diváky přímo na palubovce.

"Tohle je prostě Cleveland. Celé město náš tým bere a doufám, že se to jen tak nezmění," uvedl Jarrett Allen, který pomohl k výhře 24 body a 10 doskoky. Lídrem byl Donovan Mitchell s 39 body včetně sedmi trojek, Darius Garland přidal 29 bodů a devět asistencí a Caris LeVert dalších 22 bodů.

Přesto, že si Bulls v utkání drželi podobné statistiky jako soupeř (51 procent střelby oproti 54, trojky 20-21, ztráty 17-13), prohrávali až o 19 bodů a sami pouze v úvodu vedli maximálně o jeden. Táhl je Coby White s 29 body, dalších 25 bodů a osm doskočených míčů zaznamenal zkušený pivot Nikola Vučevič.

Minnesota porazila Sacramento po prodloužení, když se o vítězný koš z poměrně složité pozice 14,3 sekundy před sirénou postaral Anthony Edwards, autor celkem 36 bodů. I jeho ovšem individuálně zastínil domácí Fox, jenž skončil na 60 bodech, což je nejen rekord hráče, ale také klubu.

Fox proměnil 22 z 35 pokusů z pole včetně šesti trojek z 10 a rovněž 10 z 11 šestek. Výrazně se mu podařila hlavně čtvrtá čtvrtina, ve které zaznamenal 20 bodů včetně vyrovnávací střely 38,1 sekundy před koncem. Přes 50 bodů se dostal jako teprve sedmý hráč Kings v historii.

Wolves uspěli, ačkoli v duelu promrhali náskok 20 bodů a poslední čtvrtinu prohráli 17:33. Zatímco Foxovi sekundoval s 23 body a 10 doskoky Domantas Sabonis, Edwardsovi pomohl s 26 body a pěti doskočenými míči Julius Randle a dalších pět dvouciferných střelců. Wolves trefili 20 trojek ku 12 soupeřovým.

Los Angeles Lakers vyhráli 120:115 na hřišti San Antonia. Devětatřicetiletý James poprvé v kariéře zaznamenal čtvrtý triple double za sebou a zápas zakončil s 15 body, 16 doskoky a 12 asistencemi. Lídrem Lakers byl se 40 body Anthony Davis, který přidal také 12 doskoků.

Po skvělém středečním představení, kdy nastřílel 50 bodů, zůstal domácí Victor Wembanyama na 28 bodech a 14 doskocích. Chris Paul nasbíral 11 bodů a 11 asistencí: díky tomu se přehoupl na 12.008 finálních pasů v kariéře, čímž se posunul na třetí místo historie za Johna Stocktona (15.806) a Jasona Kidda (12.091).

Vyrovnané derby o New York pro sebe získali Knicks po výhře 124:122 nad Brooklynem. Vítězství zajistil trojkou poté, co New York ztratil vedení o 21 bodů, Jalen Brunson 6,3 sekundy před koncem. Hvězda Knicks nasbírala 37 bodů, Brooklynu nestačilo 43 bodů včetně sedmi trojek střelce Cama Thomase.

Ani návrat Joela Embiida a Paula George nepomohl Philadelphii, jež prohrála 86:98 s Orlandem. Embiid nastřílel 20 bodů, George 13, lídrem byl Jared McCain s 29 body. Magic vedl s 31 body Franz Wagner. Atlanta bez zraněného Víta Krejčího porazila Washington díky osmi dvouciferným střelcům 129:117.

Tabulka NBA