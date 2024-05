Ústí nad Labem si finále NBL zahraje poprvé, Nymburku budou scházet klíčové opory

V souboj ambiciózních, avšak historicky odlišně úspěšných týmů se promění od úterý finále basketbalové ligy mužů. Osmnáctinásobný šampion z Nymburka má šanci vrátit se po roční pauze na trůn, v cestě mu bude stát Ústí nad Labem, které si rozhodující zápasy o titul zahraje poprvé. První duel začne v Nymburce v 18:00. Série se hraje nově na čtyři vítězná utkání, vítěz premiérově získá trofej Jiřího Zídka staršího. Jméno šampionů bude známo nejdříve 27. května, nejpozději 4. června.

Vítěz základní a nadstavbové části Nymburk pokračuje v tažení za 19. ligovým titulem, který se mu nepodařilo získat minulý rok. Vloni nestačil v semifinále na pozdějšího šampiona Opavu, které podlehl 3:4 na zápasy. Ve finále tehdy chyběl poprvé od roku 2002 a skončila i jeho série 18 titulů.

"O titulu se bavíme od úplného začátku sezony a je to to, co nás žene dopředu. Teď to máme na dosah a chceme náš společný cíl naplnit. Všichni máme jasno v tom, jak toho cíle dosáhnout. Nepochybuji o tom, že jsme dobře připraveni. Jen to musíme ukázat na palubovce," řekl nymburský trenér Francesco Tabellini na klubovém webu.

Středočeši v letošním play off ani jednou nezaváhali. Ve čtvrtfinále vyřadili 4:0 Olomoucko, v semifinále si poradili stejným poměrem s Ostravou. Nymburk je ve finále podvacáté a od roku 2011 má v rozhodujících duelech o titul bilanci 31 výher a jedné porážky. Na domácí palubovce neprohrál ve finále dokonce 42 zápasů v řadě, jedinkrát neuspěl před svými fanoušky v roce 2003.

"Bylo by hezké teď vrátit titul tam, kam patří. Všichni tady očekávají, že vyhrajeme každý zápas, a pokaždé je překvapením, když nevyhrajeme. Nymburk je nejúspěšnější klub v Česku a my to chceme potvrdit," uvedl nymburský rozehrávač Ty Gordon, který je s 15 body na zápas nejlepším střelcem Středočechů v sezoně.

Oba týmy mají ze vzájemných zápasů v sezoně bilanci dvou výher a dvou porážek. Vždy uspěli v domácím prostředí. Nymburk zvítězil v lednu 89:83 a o dva měsíce později 86:72, Ústí vyhrálo v listopadu 85:78 a letos v březnu 87:80. Nymburk neprohrál doma posledních 20 zápasů, ve finále se ale bude muset obejít bez zraněných opor Ondřeje Sehnala a Spencera Svejcara.

"Jsme bez dvou hráčů národního týmu, ale já opravdu věřím svému týmu a dalším hráčům, kteří uvolněná místa zaujmou. Basketbal je týmový sport. Silné individuality pomáhají vyhrávat, ale skupina lidí, kteří mají společný cíl a kteří vědí, jak ho dosáhnout, je vždy silnější a dokáže překonat smůlu a zranění. Samozřejmě bych rád měl na soupisce Ondru a Spencera, ale není to možné, takže je třeba se hlavně soustředit na ty, kteří hrát budou," podotkl Tabellini.

První finále pro Ústí

Ústí nad Labem je ve finále poprvé. Severočeši skončili v základní a nadstavbové části třetí, ve čtvrtfinále porazili 4:1 na zápasy Pardubice a v dramatickém semifinále zdolali loňského finalistu Děčín 4:3. "Po náročné sérii s Děčínem jsme dobře zregenerovali a poslední dny se již plně koncentrovali na soupeře z Nymburka. Víme, kdo je našim soupeřem, ale jsme připraveni bojovat o vítězství hned v úvodních utkáních série na protivníkově půdě," řekl ústecký kouč Jan Šotnar.

Hlavní oporou Slunety je Američan Ty Nichols, který je zároveň s průměrem 20,8 bodů na zápas nejproduktivnějším hráčem soutěže. Dalších 16,1 bodů nastřádal v sezoně jeho krajan Lamb Autrey.

"V sérii s Nymburkem nebudeme favoritem, ale to neznamená, že do toho půjdeme s poraženeckou náladou. Naopak, doma jsme je dokázali dvakrát porazit, takže to jde. Cesta ale povede přes koncentrovaný a disciplinovaný výkon celého týmu na obou stranách hřiště," uvedl ústecký pivot Ladislav Pecka.

Vítěz získá novou trofej Jiřího Zídka staršího. Ta nahradila dosavadní válcovitou trofej, která se udělovala od roku 2015. "Já byl jedním z těch lidí, který na tu starou trofej nenahlížel nejpozitivnějším způsobem, takže za mě je tahle trofej určitě lepší. Je to něco nového a chtěli bychom být první, kdo tenhle pohár získá," dodal nymburský kapitán Martin Kříž.