Minnesota se postarala o největší obrat sedmých zápasů v NBA, Denver ztratil dvacetibodový náskok

Basketbalisté Denveru loňský titul v NBA neobhájí. V rozhodujícím sedmém zápase čtvrtfinálové série play off doma navzdory vedení o 20 bodů v druhém poločase podlehli Minnesotě 90:98. Timberwolves postoupili do semifinále po dlouhých dvaceti letech a vyrovnali tak nejlepší klubový výkon. Ještě delší čtyřiadvacetileté čekání na semifinále neukončil New York, který doma prohrál sedmý zápas s Indianou jasně 109:130. Pacers postoupili mezi čtyři nejlepší celky po deseti letech. Nyní je čeká vítěz základní části Boston, Minnesota se utká s Dallasem.

Denver měl v nedělním utkání až dvacetibodový náskok, jenže ve druhé půli dovolil Minnesotě největší obrat v historii sedmých zápasů NBA. Doplatil na to, že až moc spoléhal na dvojici Nikola Jokič a Jamal Murray, kteří dohromady dali 69 z 90 bodů. Naopak na straně Timberwolves se na výhře podílel celý tým.

První poločas sice nevyšel Anthonymu Edwardsovi, ale ve druhém se zlepšil na 16 bodů a zároveň obranou přibrzdil Murrayho. "Bylo to těžké. Nemohl jsem najít svůj rytmus a musel jsem spoléhat na spoluhráče. Snažil jsem se ale zůstat ve hře a pomoci jim i jinak než body," řekl Edwards. "Je více způsobů, jak vyhrát zápas, než jen útokem. Nejsem jen střelec, umím toho mnohem víc," dodal.

Denver měl sice v sezoně druhou nejlepší úspěšnost na domácí palubovce ze všech týmů v lize, ale Minnesota tam v sérii dokázala vyhrát potřetí. "Je to skvělý pocit, když vyřadíte takový tým, mistrovský tým s nejlepším hráčem na světě. Je to neuvěřitelné," radoval se francouzský pivot Rudy Gobert, který zapsal 13 bodů a 9 doskoků. Karl-Anthony Towns a Jaden McDaniels dali po 23 bodech. Za Denver měl Murray 35 bodů a Jokič 34 bodů a 19 doskoků. Zbytek týmu dal dohromady pouhých 21 bodů.

New York stejně jako Denver vedl v sérii už 3:2 na zápasy, jenže nakonec čtvrtou výhru nevybojoval. Doplatil i na širokou marodku zejména na podkošových pozicích. Dnes se sice do hry vrátil OG Anunoby, ale na hřišti nevydržel ani pět minut.

Indiana naopak zvládla rozhodující zápas na výbornou a úspěšností střelby 67 procent vytvořila nový rekord play off. Měla už velmi dobrý vstup do utkání, první čtvrtinu vyhrála o 12 bodů a postupně náskok navyšovala dobrým týmovým výkonem. "Měli jsme rekordní útok, ale hlavně jsme všichni šli za naším snem. Předvést tohle v sedmém zápase venku je fenomenální," řekl pivot Indiany Myles Turner.

Navíc Pacers dobře bránili hvězdu domácích Jalena Brunsona, který se dostal jen na 17 bodů. New York tak nezachránil ani Donte DiVincenzo, který trefil devět trojek a celkem 39 bodů. Alec Burks z lavičky přidal 26 bodů, ale Indianě zahrála dobře celá základní pětka. Každý ze zahajovací sestavy dal 17 a více bodů. Nejlepším střelcem týmu byl s 26 body Tyrese Haliburton.

Indiana tak může nadále snít o prvním postupu do finále po 24 letech a zároveň o prvním titulu mistra NBA v historii. "Řekl jsem hráčům, že když zvládnout tento zápas, mohou přepsat historii," uvedl trenér Rick Carlisle.

Pavouk play off NBA