Jen šest trestných hodů? Vysvětlete to, protože tohle je výsměch, zlobil se trenér Jižního Súdánu

Trenér basketbalistů Jižního Súdánu Royal Ivey (42) se po sobotní porážce od Srbska 85:96 a vyřazení z olympijského turnaje zlobil na rozhodčí. Obvinil je ze zaujatosti a poukázal při tom zejména na velký rozdíl v počtu nařízených trestných hodů. Šéf federace a bývalý hráč NBA Luol Deng (39) vznesl požadavek, že by na velkých mezinárodních turnajích měli působit také afričtí sudí více znalí afrického způsobu hry.

"Oni stříleli 31 trestných hodů, my šest? Vysvětlete to. Opravdu to vysvětlete, protože tohle je výsměch. Jakto, že oni stříleli 31 šestek a my šest? Jakto?" ptal se americký kouč opakovaně před novináři poté, co skončil olympijský debut jediného afrického týmu startujícího letos pod pěti kruhy. "Moji hoši do toho dali všechno, krev, pot a slzy. A teď mi řekněte, jakto že jsme stříleli šest šestek. Ve druhém poločase jsme házeli jednu," pokračoval Ivey.

Dvojí metr zaznamenal i v tom, že mu rozhodčí hrozili vyloučením za to, že opouští prostor vymezený pro trenéry za postranní čarou, zatímco stejné chování srbského kouče podle něj tolerovali.

Deng, který odehrál 16 sezon v NBA, nabyl dojmu, že zatímco způsob hry soupeře etablovaného dlouhodobě ve světovém basketbalu rozhodčí znají, pojetí afrického týmu pro ně je neznámé. "Je v pořádku, když rozhodčí znají některé hráče a nechají je hrát jejich stylem, (ale) jakmile naši hráči hrají po svém, hned se jim pískají fauly," řekl.

Není podle něj pravda, když se říká, že afričtí hráči jsou (příliš) agresivní. A podivil se, proč na olympijských hrách nejsou také afričtí rozhodčí. "Je rok 2024. Jestliže reprezentujeme kontinent, mělo by to zastoupení být kompletní. Na tom je třeba zapracovat. Pokud rozhodčí nejsou seznámeni s naším způsobem hry, naším stylem... pak nevím, co je to za mistrovství světa a olympijské hry. Hraje se jen evropský způsob basketbalu a my nemůžeme být agresivní?" zlobil se Deng, bývalý hráč Chicaga, Clevelandu, Miami, Los Angeles Lakers a Minnesoty.