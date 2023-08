Další porážka a poslední místo, čeští basketbalisté prohráli v Brně s Belgií 73:75

Čeští basketbalisté prohráli na závěr přípravného turnaj v Brně s Belgií 73:75 a skončili na posledním třetím místě. Duel byl generálkou na předkvalifikaci o olympijské hry v Paříži, do níž vstoupí Češi v sobotu v Tallinnu proti domácímu Estonsku. Pak narazí na Izrael a Severní Makedonii, v případě postupu budou hrát play off v Gliwicích.

V pátek podlehli Argentině 87:101 a celkově si pod novým kočem Diegem Ocampem připsali v přípravě čtyři prohry z pěti duelů. Porážce s Belgií nezabránil 15 body kapitán Vojtěch Hruban, dvouciferný počet bodů si připsali také Vít Krejčí, Ondřej Sehnal (oba 11) a David Böhm (10). Nejlepším střelcem utkání byl s 23 body Loic Schwartz.

"Prohráli jsme, ale co se týče výkonu především na obranné polovině, tak jsme spokojení. Byl nejlepší v obraně, jaký jsme za celou dobu předvedli," řekl novinářům asistent kouče Jan Šotnar. "V prvním poločase nám vycházel slušně i útočný herní plán. Pak Belgičané trošku změnily typ obrany, začali víc přebírat a my jsme se do toho dlouho nemohli prosadit, takže jsme ztratili náskok. Ale byli jsme konkurenceschopní až do konce a ve finále jsme měli vítěznou střelu na ruce, která nepadla," dodal.

Statistiky utkání. Livesport

Češi nastoupili bez pivotů Martina Kříže a Martina Peterky a Belgie, která v sobotu porazila Argentinu 85:84, si od začátku udržovala náskok. Pomohla si k tomu dvěma trojkami. Pak snížil Vít Krejčí, ale soupeře během první čtvrtiny vedl už i dvouciferným rozdílem.

V druhé desetiminutovce dokázali dotáhnout ztrátu a v 15. minutě Hruban trojkou vyrovnal na 25:25. Díky Hrubanově úniku zakončeném dunkem a koši i šestce Davida Böhma Ocampův výběr poprvé vedl (30:28). Přestože Belgičané odpověděli, tak domácí díky Böhmově trojce a koši Michala Kozáka šli do šatny o poločase s jednobodovým vedením.

Ve 24. minutě posunul Krejčí český tým do vedení 44:39, ale vzápětí si připsal už čtvrtou osobní chybu a usedl naštvaný na lavičku. Belgičané zareagovali devítibodovou šňůrou, kterou přerušil až Kozák trojkou. Další s klaksonem konce třetí čtvrtiny snížil Ondřej Sehnal na 52:55.

Češi dotahovali ztrátu a v 36. minutě Kozák srovnal na 65:65. Belgičané si ale pomohli dvěma trojkami a dostali se do náskoku už 73:67. Naději na obrat dal trefou z dálky na 71:73 domácímu týmu Sehnal a dvěma úspěšnými šestkami vyrovnal Hruban, po jehož faulu ale Loic Schwartz 12,5 vteřiny do konce rozhodl. Hruban mohl poslední střelou otočit skóre, ale jeho trojkový pokus nebyl přesný.

Výsledky dalších utkání

Šotnar byl ale rád, že se po turnaji v Portugalsku tým postupně zlepšoval. "V tom byl cíl splněný. My jsme měli pět zápasů. Když to vezmu od prvního a porovnám to s dneškem, tak jsme za tu dobu udělali kus práce. Samozřejmě to nebylo vyjádřené výhrami. To, s čím jsme šli do přípravy, se splnilo. Teď přijde to hlavní v Estonsku," podotkl.