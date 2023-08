Trenér Ocampo? Těším se a doufám, že dostanu dost minut, říká jediný Čech v NBA Krejčí

Jediný současný český basketbalista v NBA Vít Krejčí (22) nechybí v národním týmu v přípravě na předkvalifikaci o olympijské hry. V Brně obnovil spolupráci s novým trenérem Diegem Ocampem (47), se kterým se třiadvacetiletý hráč Atlanty už setkal v Zaragoze. V omlazeném kádru se Krejčí těší na větší zápasové vytížení a chce pomoci především k úspěšným výsledkům. Vrací se poprvé od loňského EuroBasketu v Praze a Berlíně. Novinářům řekl, že nad letní akcí reprezentace neváhal i s vidinou většího počtu minut v zápasech než dříve.

"Po minulém létě jsem potřeboval si to chvíli promyslet, ale když jsem viděl, že Diego je novým trenér a věděl jsem, že spolu máme dobrý vztah a že mě trénoval, tak jsem neváhal. Dalším důvodem je, že budu moct hrát těžké mezinárodní zápasy. V sezoně jsem tolik minut neměl, a proto jsem za každou vděčný," řekl Krejčí.

I v očích nyní chybějícího rozehrávače Barcelony Tomáše Satoranského by měl být Krejčí tahounem reprezentace v příštím období. Český hráč s nejvýraznější stopu v NBA to řekl při představení španělského nástupce kouče Ronena Ginzburga. "Lídrů tady je víc a jsou tu zkušenější kluci, než jsem já. Na druhé straně mám týmu co nabídnout a myslím, že ho nějak můžu taky táhnout a pomáhat k vítězstvím. Je ale jedno, jestli budu lídr, nebo ne. Chci hlavně pomoct týmu vyhrát," uvedl Krejčí.

Užívá si první tréninky pod Ocampem, s nímž se potkal v Zaragoze před svým odchodem do NBA. "Vždycky je super hrát za nároďák a vidět kluky. Jsem rád, že mám zase možnost reprezentovat a těším se na zápasy," uvedl Krejčí. "Každý trenér má svou filozofii a trochu jiný styl. Všichni se na to musíme adaptovat, chvíli to bude trvat, ale ještě máme do zápasů nějaký čas a věřím, že budeme připravení."

V pátek čeká tým v Brně souboj s úřadujícími vicemistry světa z Argentiny. "Nejlíp se forma testuje proti nejlepším týmům a tohle bude opravdová prověrka. Nejdůležitější je se každý den posouvat dál, zlepšovat se a věřím, že v Estonsku už na zápasy olympijské předkvalifikace budeme plně připraveni," řekl Krejčí. "Do každého zápasu půjdeme se stoprocentním nasazením a věřím, že máme dost dobrý tým, abychom to vyhráli a postoupili."

Tým je dobře poskládaný

Počínání na turnaji v portugalském Viana do Castelo sledoval na dálku. "Koukal jsem na zápasy, abych poznal styl basketu, jaký teď budeme hrát. Mám štěstí, že jsem pod Diegem hrál už v Zaragoze. Vím, jaký je to trenér. Teď už půjde jen o to se do toho za těch pár tréninků dostat. S většinou kluků jsem už hrál, znám je. Nepřicházím tak do úplně nového prostředí. Trenér chce hrát rychle a agresivně, což je v podstatě stejné jako v Zaragoze. Samozřejmě záleží, jaké máte hráče," prohlásil Krejčí.

V pauze mezi sezonami už hrál za Atlantu v letní lize NBA. "Je to samozřejmě hodně individuální, na druhé straně náš tým byl hezky postavený z hráčů, kteří si chtěli půjčovat balon. Myslím, že jsme hráli pěkný basket. Bohužel výsledkově nám to nevyšlo až tolik, abychom se dostali mezi čtyři nejlepší týmy. Skoro jsme tam ale byli a hodnotil bych to pozitivně," prohlásil.

Než se připojil k reprezentaci, stihl si odpočinout. "Přiletěl jsem už před dvěma týdny a fyzicky se cítím skvěle. Měl jsem pár dní, kdy jsem si dal trochu volno, a pak už jsem se začal připravovat individuálně," přiblížil Krejčí. Při krátké dovolené vypustil basketbal z hlavy. "S Ráďou Farským a dalším kamarády jsme si pronajali chatu na horách u Ostravy a týden tam odpočívali. Jen ráno jsme si zaběhali a zašli do posilovny. Byl to takový mentální odpočinek. Hráli jsme i různé stolní hry a bylo to hodně soutěživé," dodal Krejčí.