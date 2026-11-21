Priceová byla velkou favoritkou sjednocovacího titulového zápasu, což v ringu potvrdila. Vyhrála všechna kola. "Každý profesionální boxer sní o tom, že se stane absolutním šampionem. Dosáhla jsem v boxu všeho, čeho se dá. Ale ještě nekončím, mám před sebou ještě mnoho let," řekla rodačka z Walesu pro agenturu Reuters a naznačila, že by se mohla posunout do vyšší váhové kategorie. "Teď už půjde jen o velké zápasy a můj odkaz," dodala.
Kotásková je česká boxerka žijící ve Vídni. Proti Priceové si připsala druhou porážku mezi profesionálkami ze 16 zápasů. "Ve lví jámě jsem ze sebe vydala všechno, co v sobě mám. A to po celých 10 kol. Lepší sportovní výzvu jsem si nemohla přát," uvedla Kotásková na Instagramu.
Soupeřce pogratulovala. "Jsi naprostá bestie a neuvěřitelná šampionka. Byla pro mě čest být součástí tohoto výjimečného večera," dodala Kotásková, která zápas dokončila s krvavým šrámem nad levým okem po střetu hlavami.