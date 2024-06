Šampion těžké váhy Usyk se vzdal jednoho ze svých mistrovských pásů. Ten zamíří do Anglie

Boxer Oleksandr Usyk (37) se vzdal mistrovského pásu organizace IBF, který spolu s dalšími třemi od května držel jako nezpochybnitelný šampion těžké váhy. Ukrajinec o tom informoval na sociální síti X.

Usyk v květnu v Rijádu porazil Brita Tysona Furyho na body a sjednotil mistrovské pásy čtyř hlavních organizací WBA, WBC, IBF a WBO. Posledním nezpochybnitelným šampionem v těžké váze byl před ním do dubna roku 2000 Brit Lennox Lewis.

Nyní se Usyk rozhodl pásu organizace IBF vzdát. Původně ho chtěl udržet do prosincové odvety s Furym, to by však bylo podle pravidel možné pouze v případě, že by boxoval proti vyzyvateli, kterého by mu vybrala IBF.

Tím měl být Chorvat Filip Hrgovič, který se nakonec o titul mistra světa těžké váhy organizace IBF utkal s Danielem Duboisem a prohrál. Britský boxer byl vyhlášen prozatímním šampionem a čeká, až bude jeho titul po Usykově ustoupení oficiálně potvrzen.

Triumf by měl Dubois obhajovat 21. září ve Wembley proti krajanovi Anthonymu Joshuovi. "Anthony a Danieli, vím, že titul IBF je pro vás důležitý. Takže tady je jako dárek ode mě," prohlásil Usyk, jenž by měl zbývající pásy WBA, WBC a WBO obhajovat proti Furymu 21. prosince.