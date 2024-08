Bez nové organizace box na olympiádě v Los Angeles nebude, tvrdí po kauze mluvčí MOV

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) by box na olympijských hrách v Los Angeles 2028 viděl rád, nejprve ale potřebuje, aby byla vytvořena nová globální řídící organizace, uvedli v úterý jeho zástupci. Výbor loni Mezinárodní boxerské asociaci (IBA) odebral uznání, neprovedla totiž reformy v oblasti řízení a financování. V jejím čele navíc stojí kontroverzní Rus Umar Kremlev. V programu příštích her box zatím chybí.

"Rádi bychom box viděli, na programu v LA ho chceme. Nyní je na boxerské komunitě, aby se pro tento sport a atlety zorganizovala," řekl na tiskové konferenci mluvčí MOV Mark Adams. Nová organizace nesoucí název World Boxing sice v roce 2023 vznikla, má ale aktuálně, včetně české asociace, 37 členů, což je stále mnohem méně než IBA. Olympijský výbor ji navíc neuznává. Dominantní orgán, který začal bojový sport řídit v roce 1946, má zhruba 200 členských zemí.

Adams mluvil den po chaotické tiskové konferenci IBA v Paříži, kde prezident organizace Kremlev v dlouhém a zmateném projevu MOV napadl. Kličkoval od osobních útoků na předsedu olympijského výboru Thomase Bacha až po brojení proti zahajovacín ceremoniálu v Paříži a obhajobu vlastního boje proti korupci.

Přou se také již několik dní ohledně účasti dvou boxerek na olympijských hrách, konkrétně Alžířanky Imán Chalífové a Tchajwanky Lin Yu-Ting. Pozornost k nim přitáhl osmifinálový zápas Chalífové proti Italce Angele Cariniové, která inkasovala od Alžířanky několik tvrdých ran a po 46 sekundách se rozhodla v utkání nepokračovat.

IBA je v polovině loňského mistrovství světa po testu chromozomů ze soutěže vyřadila. Testy údajně zjistily, že sportovkyně mají příliš vysokou hladinu testosteronu, nemohly tedy ověřením pohlaví projít. Chalífová přitom na MS obhajovala stříbro a Lin Yu-Ting má dokonce dva tituly. MOV ale oběma s tvrzením, že jsou ženy, soutěžit povolil.

Tisková konference IBA, která vyvolala protest tchajwanské sportovní správy, byla původně uspořádána s cílem poskytnout důkazy o testech provedených u obou zápasnic, místo toho ale způsobila další zmatek. "Nebudu komentovat včerejší chaotické scény," uvedl Adams. "Jasně to ukazuje, že potřebujeme nový orgán, který tento sport bude řídit. Pokud byste potřebovali důkaz, že IBA není schopna box řídit, stačí se podívat na hlavní členy asociace, kteří se včera té frašky účastnili."

Vztahy mezi dvěma organizacemi jsou napjaté už roky, ještě více se ale zhoršily po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Ruská státní energetická společnost Gazprom je jejím hlavním sponzorem, jak je uvedeno na internetových stránkách IBA, přestože Kremlev loni prohlásil, že sponzorství skončilo.

"Nejlepší náborový důstojník pro novou federaci byla včerrejší tisková konference," prohlásil Adams. "Z ní si uděláte představu, proč tak zoufale potřebujeme orgán, která by to vedl dál." MOV řídil boxerské soutěže bez jakékoliv organizace na olympijských hrách v Tokiu 2021 i v Paříži, ale v Los Angeles to dělat nebude. "Zoufale potřebujeme federaci, která by box řídila. My to nejsme," dodal mluvčí MOV.