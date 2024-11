Tyson si před exhibicí s Paulem věří. Jsem připraven a neprohraju, vzkázal zástupcům médií

Bývalý mistr světa v těžké váze Mike Tyson (58) si před páteční boxerskou exhibicí s youtuberem Jakem Paulem (27) nepřipouští porážku. V dobré náladě však Američan ve středu na poslední tiskové konferenci nebyl, na rozdíl od svého o 31 let mladšího soupeře prohodil jen pár vět.

"Jsem připraven na souboj," odpověděl Tyson několikrát na otázky zástupců médií. Známky své pověstné zuřivosti projevil pouze tehdy, když se ho jeden z novinářů zeptal, co by porážka s Paulem znamenala pro jeho odkaz. "Neprohraju," řekl, a když chtěl novinář položit doplňující dotaz, zvýšil hlas: "Neprohraju! Slyšel jste, co jsem říkal?"

Tyson, kdysi přezdívaný "Nejzlejší muž na planetě", byl na vrcholu na konci 80. a začátku 90. let minulého století. S profesionálním ringem se rozloučil v roce 2005 a poslední exhibici absolvoval před čtyřmi lety. Duel s Paulem se měl uskutečnit už v červenci, ale kvůli Tysonovým problémům s žaludečními vředy byl odložen.

"Chci, aby to byl ten starý brutální Mike. Chci, aby byl zabiják. Chci, aby to byl co nejtvrdší zápas, a nechci slyšet žádné výmluvy, až ho knokautuju," uvedl Paul. Sedmadvacetiletý influencer začal boxovat před několika lety a má za sebou jedenáct zápasů s bilancí 10-1. Mezi Paulovými soupeři v ringu od roku 2020 byli i další youtuber, bývalý basketbalista či bojovníci MMA.

Duel, na který se dívají odmítavě boxerští puristé, ale přitahuje mimořádnou pozornost veřejnosti, se uskuteční v pátek v texaském Arlingtonu. Zápas ze stadionu týmu NFL Dallas Cowboys bude vysílat živě Netflix a oba aktéři si díky němu údajně vydělají zhruba 40 milionů dolarů (960 milionů korun).

Bude se boxovat na osm dvouminutových místo tradičních tříminutových kol a boxeři budou mít těžší rukavice, aby se omezila síla úderů. "Bude to válka. Oba umíme dát tvrdou ránu. Nebude to plných 16 minut," uvedl Paul před duelem s boxerskou legendou, jež má profesionální bilanci 50-6.