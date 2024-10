Světový rekord, král Německa a pád Kincla. Oktagon předvedl ve Frankfurtu velkolepou show

Druhá sobota v říjnu 2024 – čas, kdy značku OKTAGON MMA čekal obrovský milník v podobě mimořádné události. Organizace si pro své fanoušky připravila další skvělý turnaj, tentokrát však skutečně jedinečný. Galavečer se konal na fotbalovém stadionu bundesligového Eintrachtu Frankfurt. Hlavním zápasem byl souboj o pomyslného krále Německa, v němž se utkali dva Christianové, a to Eckerlin (37) a Jungwirth (37). Absolutnímu vyvrcholení velké show předcházel titulový duel mezi Patrikem Kinclem (35) a Kerimem Engizkem (33).

Pokus o světový rekord v návštěvnosti, boj o speciální pás pro vítěze velkého zápasu dvou Němců, titulový duel nejdéle vládnoucího šampiona organizace proti domácímu borci a souboj dvou žen o pás slámové váhy – to byly hlavní události 62. turnaje z produkce Oktagonu. Organizace usilovala o přívlastek "největší akce MMA na světě" nejen celkovou show, ale především počtem přítomných diváků. Doposud tento post patřil organizaci UFC, jejíž 243. turnaj v australském Melbourne přímo na Marvel Stadium v říjnu 2019 sledovalo podle oficiálních údajů 57 127 diváků.

Fotbalová aréna se plnila poměrně pomalu, několik diváků se zdrželo v koloně aut a taxíků, protože město žilo ve stejnou dobu Oktoberfestem, který se konal v areálu vedle hřiště. Publikum se pak pomalu dostávalo do správné teploty na fandění. Němečtí diváci obecně tolik nefandí, spíše vždy reagují potleskem na nějakou povedenou kombinaci nebo KO. Domácí účastníky však příznivci bouřlivě vítají.

O zahájení velkolepého večera se postarali Deniz Ilbay a Michael Deiga-Scheck. Začátek zápasu nabídl chvilkové oťukávání, po němž druhý jmenovaný stáhl svého soupeře k zemi a snažil se připravit kvalitní páku, ale Němec se dokázal vyprostit. Zápas se přesunul zpět na nohy, oba bojovníci vytasili tvrdé údery, ale Ilbay byl přesnějším a tvrdším ranařem, svého soupeře roztančil a razantním úderem ho poslal k zemi a po třech minutách a 19 sekundách slavil vítězství TKO.

Ilbay vyřídil soupeře hned v prvním kole. OKTAGON MMA

Albánský orel a noční můra z Namibie, to byly přezdívky bojovníků, kteří nabídli fanouškům ve Frankfurtu druhý duel turnaje. Arijan Topallaj a Hafeni Nafuka se prvních pět minut utkávali převážně na zemi, přičemž iniciativa byla na straně druhého jmenovaného.

Topallaj měl ve své profesionální kariéře na kontě sedm vítězství v prvním kole, nyní se však musel podívat do druhé části zápasu, kterou však strávil obranou na zemi. Ani třetí kolo nepřineslo přestřelku, což se fanouškům příliš nelíbilo a chvílemi dávali svou nespokojenost najevo bučením. Nafuka si díky své dominanci nakonec zajistil triumf na body.

Nafuka po většinu času kontroloval průběh zápasu. OKTAGON MMA

Následně do klece zamířil 1477 dní neporažený Will Fleury, aby se utkal s Pavlem Langerem, jedním ze čtyř stále aktivních bojovníků z akce OKTAGON 1 z prosince 2016. Třetí muž irské polotěžké váhy vyzval soupeře číslo jedna ze Slovenska. Z vítězství se už po několika okamžicích radoval níže postavený bojovník, který svého košického soupeře poslal po minutě a půl k zemi tvrdým KO. Poté vyzval na zápas ikonického Karlose Vémolu a poděkoval publiku za atmosféru.

O čtvrté vystoupení galavečera se postarali Mochamed Machaev a domácí James Hendin. Během úvodních pěti minut se oba vzájemně poznávali, což poslalo zápas do druhého kola. Tehdy zápasník reprezentující rakouskou vlajku zvýšil obrátky, převzal kontrolu a urval ho pro sebe. I závěrečná třetina patřila Machajevovi, což viděli i bodující rozhodčí a vyhlásili jeho vítězství, patnácté v jeho profesionální kariéře.

Machajev pokořil domácího bojovníka. OKTAGON MMA

Akce se těšila na první titulový zápas. V něm se střetly tři roky neporažená šampionka Katharina Dalisdová a americká vyzyvatelka Mallory Martinová. Obě se spolu utkaly i před dvěma lety, úspěch tehdy slavila Němka, kterou nyní chtěla americká rodačka sesadit z trůnu a připravit ji o pozici jedničky slamové váhy.

Martinová přijela dobře připravená, od začátku působila sebevědomě a po čtyřech dominantních kolech vedla 4:0 na body. V poslední části měření sil domácí favoritku deklasovala a postarala se o jedno z největších překvapení Oktagonu 2024 a může se pyšnit titulovým pásem. Celý triumf může Američance chutnat o to více, jelikož předchozí královnu pokořila v jejím rodném Frankfurtu.

Oktagon slámové váhy má novou první dámu. OKTAGON MMA

Po pádu domácí šampionky naladil John Newman místní publikum na další souboje. Anglický zpěvák a DJ nabídl během Halftime Show opravdu skvělé vystoupení, po kterém se do ringu postavili další Němci – Max Holzer a Mohammed Trabelsi. Hlavní kartu zahájil rychlými bombami 1687 dní neporažený Holzer, poté se boj přesunul na zem a první kolo na tuto notu skončilo. Také dalších pět minut se odehrálo podle not bojovníka s přezdívkou Stifler. Stejné obrázky přinesla i další pasáž, kterou rozhodčí zastavil po sérii tvrdých úderů do hlavy Trabelsiho.

Sedmou dvojicí v kleci byli Lazar Todev a Adam Palasz. Bulharsko-polské střetnutí v těžké váze bylo reprízou jejich střetu z dubna 2023, kdy triumfoval bojovník z jihovýchodní Evropy. Úvodní pětiminutovku, před níž si soupeři odmítli klepnout rukavicemi, ustáli oba velikáni. Ve druhém vzal Todev věci do svých rukou a několika tvrdými a přesnými údery donutil rozhodčího ukončit zápas v jeho prospěch. Vítězstvím si zajistil souboj se šampionem Hatefem Moeilem. Právě s ním také okamžitě zaznamenal staredown, emoce vzplály a dvojice musela být oddělena.

V ringu to chvíli vřelo. OKTAGON MMA

Poté, co si diváci od německého bojovníka "oddechli", se v dalším zápase opět ukázal další místní zástupce v podobě Nika Samsonidse. Proti němu stál Brazilec reprezentující rakouské barvy Daniel Torres. Samsonidse přišel s taktikou boje na zemi, která slavila úspěch ve druhém kole, kdy předvedl vítězné zadní škrcení. Pro Jihoameričana to byla první prohra v kariéře po submisi soupeře.

Po tomto výkonu si vzal slovo spolumajitel organizace, aby přítomným oznámil obrovskou novinku. Cíl byl splněn – OKTAGON 62 se stal událostí s nejvyšší návštěvností v MMA. Více než 59 tisíc lidí se zúčastnilo nového světového rekordu. Poté přišel čas na uvedení nového jména do Síně slávy. Jako historicky třetí v pořadí do ní zamířil Stephan Pütz.

Mistrovský pás KSW, návrat do Oktagonu po 483 dnech a majitel 13 ukončení na submisi - tyto základní informace se skrývaly pod jménem Antun Račič. Chorvatského bojovníka čekala po grandiózním nástupu domácí ikona v podobě Maxe Cogy. Kromě jeho příchodu přivedl fanoušky do varu i výkon jejich miláčka, který Račiče knokautoval kolenem ve druhém kole a ukončil ho třemi údery během minuty a 40 sekund. Po Dalisdově prohře se tak Frankfurtu dostalo parádní satisfakce.

Coga rozhodl o svém triumfu velkým kolenem. OKTAGON MMA

Diváci byli v ideálním rozpoložení na předposlední zápas turnaje, kterým byl souboj o pás ve welterové váze. Do ringu vstoupil nejdéle sloužící šampion v historii Oktagonu a deset let neporažený bojovník s tituly ze tří různých německých organizací – Patrik Kincl vs. Kerim Engizek.

V prvních třech kolech měli oba bojovníci možnost poznat sílu soupeřových kopů, ale Turek ukázal více a vedl 3:0. Ve čtvrtém kole se Čechovi podařilo přenést boj na zem, ale příliš z něj nevytěžil. Posledních pět minut nabídlo podobný scénář jako první tři, což Engizekovi vyhovovalo a stal se novým šampionem. Kincl utrpěl svou první prohru v Oktagonu a stal se po Dalisdovi druhým účastníkem turnaje, který přišel o pás.

Ve Frankfurtu prohrál Patrik Kinzl. OKTAGON MMA

Po korunovaci nového vládce polotěžké váhy už nic nebránilo tomu, aby aréna bundesligového Eintrachtu viděla absolutní vrchol – bitvu o post německého krále MMA. Speciální pás pro vítěze přinesl do ringu bývalý fotbalový reprezentant Lukas Podolski. O několik okamžiků později už na horkou půdu vstoupili hlavní protagonisté Christian Eckerlin a Christian Jungwirth.

První dvě z plánovaných pěti kol byla téměř totožná, soupeři předvedli tvrdé údery, ale ani jeden z nich se nedostal do výraznějších potíží. Také další dvě kola se svým průběhem podobala, tentokrát však patřila Eckerlinově dominanci na zemi. Jedinou Jungwirthovou šancí na triumf bylo ukončit soupeře v posledním kole celého turnaje, ale to se nakonec nestalo a Eckerlin se stal králem Frakfurtu i celé země.

Eckerlin potěšil domácí fanoušky. OKTAGON MMA

Úžasnou podívanou sledovalo naživo téměř 60 tisíc diváků, ale díky velkolepé konstrukci Deutsche Bank Parku nebylo toto číslo ani patrné. Na obrovském stadionu bylo k dispozici velké množství stánků s občerstvením. Vše bylo dobře zorganizováno a celý program na sebe plynule navazoval. Kromě skvělých zápasů a výjimečné Halftime Show nechyběly ani různé vtipné grafiky s lidmi na kostce po vzoru NHL.