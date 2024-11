Bývalý Sinnerův kondiční trenér má novou práci. Povede někdejší šestku Berrettiniho

Umberto Ferrara zřejmě pár měsíců po vyhazovu z týmu Jannika Sinnera (23), který přišel kvůli stále probíhající dopingové kauze, našel práci u další italské tenisové hvězdy. Kondiční trenér by měl od příští sezony pomáhat wimbledonskému finalistovi a bývalé světové šestce Matteovi Berrettinimu (28).

Sinner měl v březnu dva pozitivní dopingové testy na přítomnost anabolického steroidu a hlavními viníky měli být fyzioterapeut Giacomo Naldi a právě kondiční trenér Umberto Ferrara. K odhalení tohoto incidentu ovšem došlo až v srpnu a oba byli následně z týmu aktuální světové jedničky vyhozeni.

"Pracovali jsme společně dva roky. Udělali jsme obrovský kus práce, posbírali hromadu úspěchů a vytvořili skvělý tým. Kvůli pozitivním dopingovým testům jsem ale ztratil důvěru a nemohu s nimi pokračovat," napsal Sinner po ukončení spolupráce. O chybě obou členů týmu přitom věděl už několik měsíců.

Sinner měl přijít do kontaktu se zakázanou látkou poté, co Naldi použil volně prodejný sprej na řeznou ránu na vlastní ruce předtím, než svého svěřence masíroval. Sprej mu měl dát Ferrara a Naldi pro masáž nepoužil rukavice.

Dopingová kauza po odvolání Světové antidopingové agentury (WADA), která žádá zákaz činnost na jeden až dva roky, stále probíhá. Ferrara přesto celkem rychle našel uplatnění v týmu další italské tenisové hvězdy.

Podle dostupných informací bude od nové sezony pomáhat wimbledonskému finalistovi a vítězi tří letošních turnajů ATP Matteovi Berrettinimu. Bývalý šestý hráč světa, který v posledních letech velmi často bojoval se zdravotními problémy, byl ještě v dubnu hluboko ve druhé stovce žebříčku a nyní mu patří 35. pozice.

Poté, co došlo k odtajnění dvou pozitivních dopingových testů Sinnera, se začala na úřadujícího šampiona obou hardových grandslamů valit kritika ze všech stran. A to i od jeho kolegů. Berrettini ovšem svého krajana naopak podporuje.

"Nikdo by nechtěl prožívat to, co on. Znám ho dobře a jsem si jistý, že to byla jen chyba. Je působivé, jak tuhle situaci zvládá. Přes to přese všechno má pořád vynikající výsledky," řekl Berrettini.