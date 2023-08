České beachvolejbalové páry na ME neuspěly, Schweiner s Trousilem nestačili na švédské duo

Plážové volejbalistky Miroslava Dunárová (24) a Daniela Resová (25) byly na mistrovství Evropy ve Vídni dva body od senzačního postupu do čtvrtfinále, ale nakonec podlehly Nizozemkám Emi Van Drielové, Brecht Piersmaové 1:2 na sety a obsadily dělené deváté místo. Stejně dopadli i David Schweiner (29) s Tadeášem Trousilem (22), kteří v osmifinále nestačili na švédské obhájce zlata Davida Ahmana s Jonatanem Hellvigem. První kolo play off bylo konečnou pro Jakuba Šépku s Tomášem Semerádem.

Dunárová s Resovou, jež se na ME dostaly na poslední chvíli místo původně kvalifikovaných Markéty Nausch Slukové a Heleny Havelkové, celý první set dotahovaly ztrátu, ale čtyřmi body v řadě od stavu 17:19 sadu získaly.

Ve druhé brněnské volejbalistky několikrát dělily od výhry dva míče, ale Nizozemky je k mečbolu nepustily a samy proměnily sedmý setbol na 26:24. V tie-breaku Van Drielová s Piersmanovou i díky několika technickým chybám Češek odskočily na pětibodový rozdíl, který nakonec ještě zvýraznily na 15:8.

"Šly jsme do toho s tím, že nemáme co ztratit, ale samozřejmě jsme byly nervózní. Holky jsou zkušené hráčky a věděli jsme, že to bude strašně těžké. Nakonec se nám zadařilo zahrát hodně dobře a teď nás trochu mrzí, že to o ten kousek nevyšlo," řekla ČTK Dunárová. "V tie-breaku nás holky zatlačily servisem, nám se naopak nepodařilo je ubránit tolik jako v předchozích setech," vysvětlila Resová.

Dunárová/Resová – Van Drielová/Piersmanová 21:19, 24:26, 8:15

Schweiner s Trousilem na čtvrtfinále nedosáhli

Úřadující vicemistr Evropy Schweiner s náhradníkem Trousilem zvítězili v prvním kole play off 21:19, 19:21 a 15:13 nad norskou dvojící Hendrik Mol, Mathias Berntsen. Češi si po vydřené výhře v prvním setu dlouho drželi ve druhém náskok, ale za stavu 18:15 zkazili několik útoků a sadu nakonec získali Norové. V tie-breaku vedli čeští hráči až o čtyři body, dramatickou koncovku ale definitivně rozhodl až Schweinerův blok za stavu 14:13.

V osmifinále Schweiner s Trousilem podlehli na centrkurtu Ahmanovi s Helvigem po nadějném začátku jasně 16:21 a 15:21. Neoplatili jim tak finálovou porážku z loňského ME v Mnichově, kde hrál Schweiner po boku tradičního parťáka Ondřeje Perušiče. Toho do Vídně nepustilo zranění břišního svalu.

"Byl to hodně vyrovnaný zápas, dost se to přelévalo. Každá strana přišla s nějakou chybou a nakonec rozhodly malinké detaily v tie-breaku," řekl Schweiner po duelu s Nory. "Tohle jsou zápasy, které vás posouvají dopředu a dávají vám sebevědomí. To jako nový tým na jednom turnaji rozhodně potřebujeme," dodal zkušenější blokař. "Doufal jsem, že postoupíme ze skupiny. To, že jsme se dostali ještě dál, je pro mne skvělý výsledek," prohlásil Trousil.

Schweiner/Trousil – Ahman/Helvig 16:21, 15:21

Šépka se Semerádem skončili v 1. kole

Druhý mužský pár Šépka se Semerádem se rozloučil s Dunajským ostrovem prohrou v 1. kole. Pátý tým nedávného ME do 22 let podlehl v boji o osmifinále 16:21, 24:26 nizozemskému duu Leon Luini, Yorick de Groot, když ve druhém setu nevyužil čtyři setboly.

"Oni v závěru hodně smečovali a mně tam míče hodně chodily mezi rukama, nebo těsně vedle. Bohužel jsem nepřidal rozdílový bodový blok, který by zápas poslal do tie-breaku," uvedl Semerád. "Před zápasem byli Holanďani nepochybně favorité, ale v průběhu jsme cítili šance a teď nás mrzí, že jsme je neproměnili," doplnil Šépka.

"Oproti minulému roku, kdy jsme skončili hned po skupině, je to zlepšení. Včera jsme zahráli dva dobré zápasy, dneska to od nás taky bylo celkem solidní. Ještě teď vyladit pár chyb, poučit se do příštího roku a snad se zas příště dostaneme aspoň o kolo dál," zhodnotil působení na druhém evropském šampionátu po loňské premiéře Semerád.

Šépka/Semerád – Luini/De Groot 16:21, 24:26