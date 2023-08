České zklamání na mistrovství světa v atletice, Staněk se nedostal do finále

Koulař Tomáš Staněk (32) se do finále atletického mistrovství světa v Budapešti neprobojoval. Držiteli šesti medailí z vrcholných akcí nestačil na postup mezi nejlepší dvanáctku kvalifikační výkon 20,41 metru. Uspěla naopak smíšená štafeta čtvrtkařů Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová, finále poběží dnes večer.

Už v rozběhu skončily šance Kristiiny Mäki v závodu na 1500 metrů. Finalistka z olympijských her v Tokiu i z loňského ME byla v rozběhu devátá, do semifinále postoupilo šest běžkyň. Mäki se v posledním kole marně snažila dostihnout vedoucí skupinu, k postupu by musela téměř atakovat svůj český rekord 4:01,23. Doběhla v čase 4:06,90.

V kvalifikaci neuspěl ani kladivář Patrik Hájek, který si letos vylepšil osobní rekord na 76,42 metru a zařadil se na páté místo historických českých tabulek. Za červencovým výkonem z Nového Města nad Metují ale na budapešťském stadionu zaostal o téměř osm metrů (68,77) a ve skupině A obsadil patnácté místo.

Staněk měl problém s počasím

Staněk si krátce před MS vylepšil sezonní maximum na 21,77 metru. V Budapešti byl postupový limit 21,40, ale nejdelší druhý pokus českého reprezentanta byl téměř o metr kratší. Pro Staňka to znamenalo 16. místo, na postup bylo třeba 20,74.

Český rekordman nezvládl komplikace kvůli odložení soutěže, jejíž začátek pořadatelé kvůli hustému dešti o hodinu posunuli. "Byli jsme kompletně rozcvičení. Věděl jsem, že jdu jako druhý na řadu. Mohli nám to říct daleko dřív. Bohužel neřekli. Spousta kluků to odnesla podobně jako já. Někomu to nevadí, někomu to vadí víc. Já jsem se s tím dneska nesrovnal," posteskl si.

Finále je na programu dnes večer. Chybět v něm nebude ani dvojnásobný olympijský šampion a světový rekordman Ryan Crouser, který přitom v Budapešti závodí s dvěma krevními sraženinami v levém lýtku. Američan v kvalifikaci zdolal limit o osm centimetrů. Lepších bylo šest soupeřů, Brazilec Darlan Romani se blýskl vrhem dlouhým 22,37 metru.

Čtvrtkařská smíšená štafeta byla v druhém rozběhu třetí a zajistila si přímý postup, celkově časem 3:12,52 obsadila šesté místo. Český rekord z vítězných Evropských her v Polsku letos v červnu je o 18 setin lepší, tehdy byl v týmu místo Šorma Vít Müller.

Na rozdíl od Chorzówa nebyla nouze o kontakty. "Bylo to strašně těžké, pro mě nejtěžší štafeta, co jsem běžela. Prakticky celý závod jsem se soustředila jen na to, abych nespadla, nebo se s někým nesrazila, nebo nedošlo k nějaké fatální kolizi. Jsem ráda, že jsem to ustála. Byť to bylo bizarní, tak jsme to ustáli a předali jsme," vykládala Petržilková.

Finišmanka Vondrová, která přebírala od Šorma jako pátá, si ve vyrovnaném závodě na koncovku věřila. "Já tušila, že ty holky, co jsou vepředu, nejsou úplně dobrý, že mají osobák kolem 52. Tak jsem si vzala kolík a říkala si: 'Nezmatkuj, doběhneš je v cíli.' Jen na dvoustovce jsem musela trochu zatáhnout, protože se na mě tlačila ta šestá. Ale pak jsem viděla, že hnijou, takže jsem si finiš pohlídala," řekla.

Mäki došly síly

Mäki se ze začátku líbilo rychlé tempo rozběhu, ale postupové příčky jí unikaly. V posledním kole se na ně pokusila dotáhnout, jenže jí došly síly. "Asi 500 metrů do cíle jsem viděla tu skupinku, ale říkala jsem si, že to můžeme s Italkou dotáhnout a ten konec nemusí být úplně jasný. Takticky to bylo v pohodě, ale nebylo tam těch 200 metrů na konci. Tam jsem shnila a s tím se těžko operuje," uznala.

Je pro ni nezvyk skončit na vrcholné akci takhle brzy. Po výkonu z Diamantové ligy v Chorzówě se cítila dobře. "Když běžíte 4:03, tak si věříte, že jste na tom dobře, líp než v Tokiu, a pak se stane taková sobota, že to prostě nejde. Mrzí mě to, znám i sprostší slovo. Je divný přijet, závodit jeden den a tak. Ale pojedu dřív domů," poznamenala.

Neví, jestli neukončí sezonu. "Celé léto řeším achilovku, tak se poradím s trenérem, jestli budeme ještě závodit, nebo ji necháme odpočinout na příští rok, to se ještě rozhodneme," řekla. Achilovka ji trápí zejména ráno, každý den kulhá. "Ale při závodě a speciálních trénincích v tretrách mě to neomezuje, necítila jsem, že bych musela ubrat nebo zpomalit. Byla jsem s tím několikrát u doktora, je to nepříjemné, ale není to důvod, proč jsem dneska shnila," dodala Mäki.

První zlato získal Martín

První zlatou medaili na šampionátu získal španělský chodec Álvaro Martín. V deštivém závodu na 20 kilometrů navázal na prvenství z loňského evropského šampionátu v Mnichově.