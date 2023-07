Jakob Ingebritsen po měsíci znovu překonal evropský rekord na 1500 metrech

Norská hvězda Jakob Ingebritsen (22) znovu překonala evropský rekord v běhu na 1500 metrů. Na mítinku Diamantové ligy v Chorzówě ubral dalších 81 setin a dosáhl času 3:27,14. Oštěpařka Nikola Ogrodníková (32) obsadila čtvrté místo hodem dlouhým 60,55 metru. Výkonem roku 67,04 metru vyhrála Japonka Kitagučiová.

Nor téměř přesně po měsíci vylepšil vlastní maximum časem 3:27,14, z výkonu na Diamantové lize v Oslu ubral dalších 81 setin.

Staněk poprvé v sezoně zůstal bez změřeného výkonu, jeho maximem zůstává 21,71 z Turnova a ze Zlaté tretry. V Ostravě s ním český rekordman na konci června obsadil třetí místo stejně jako o téměř měsíc dříve ve Florencii, kde se výkonem 21,64 vrátil v Diamantové lize na stupně vítězů po šesti letech. Soutěž v Polsku ovládl světový rekordman Ryan Crouser z USA vrhem dlouhým 22,55 metru.

Staňkovi všechny pokusy "ulétly" mimo výseč. Jak vysvětlil v nahrávce pro média, v přípravě od posledního startu před dvěma týdny v Lausanne přizpůsoboval otočku kvůli bolavému kolenu. Lékaři zjistili, že má ve svalu u levého kolena dvě drobné trhlinky. "Museli jsme upravit nájezd do levé nohy. Na tréninku to celkem šlo, ale dneska, asi jak bylo vedro, jsem to točil po rameni a nešlo to do koule. Ty výkony lítaly mimo výseč o kousek, no a bohužel všechny tři. Je to ponaučení," řekl.

Mäki dosud běžela na patnáctistovce rychleji jen před dvěma lety při národním rekordu 4:01,23 v semifinále olympijských her v Tokiu. Podruhé v životě se jednatřicetiletá mílařka dostala pod hranici 4:04 a letošní maximum si vylepšila téměř o dvě sekundy. Závod skončil čtyřnásobným etiopským triumfem v čele s Hirut Mesheshaovou, jež zvítězila v rekordu mítinku 3:54,87.

"Až na poslední kolo se mi běželo fakt dobře. Na poslední dvoustovce jsem cítila, že mám ještě rezervu. Což je dobrá zpráva pro příště," uvedla Mäki v tiskové zprávě. "Trochu jsem myslela, že bych tady mohla zaútočit i na olympijský limit. Chybělo mi relativně málo (77 setin), ale i tak jsem šťastná. Před mistrovstvím světa ještě budu ladit formu na českém a finském mistrovství a pak mě čeká soustředění," dodala.

Ogrodníková se ze tří měřených pokusů dostala za 60 metrů jen ve druhé sérii a za bronzem zaostala o více než dva metry. Z vítězství se radovala japonská vrhačka Haruka Kitagučiová, jež se osobním rekordem 67,04 posunula do čela letošních světových tabulek.

Ingebrigtsen si pozici letošní jedničky upevnil a posunul se už na čtvrté místo v historickém pořadí před slavného Alžířana Núraddína Morceliho. Před Norem už jsou jen Keňané Asbel Kiprop (3:26,69) a Bernard Lagat (3:26,34) a světový rekordman Hicham el Guerrouj z Maroka (3:26,00).

Výkon roku předvedla i venezuelská trojskokanka Yulimar Rojasová, jež se zlepšila o dva centimetry na 15,18. Tři centimetry přidal k dosavadnímu výškařskému maximu roku Katařan Mutaz Issa Baršim, jenž překonal 236.

Naproti tomu Armand Duplantis se v tyčkařském sektoru musel spokojit s výkonem 601 cm, s pokusy o 613 neuspěl, přesto fenomenální Švéd slavil vítězství. To na stovce utrpěl první letošní porážku mistr světa Fred Kerley z USA, kterého časem 9,98 o setinu předčil Jihoafričan Akari Simbine.