Češky a Češi na olympiádě, neděle 28. července: V hlavní roli tenis, do akce jde i Seemanová

Kateřina Siniaková vstoupí do turnaje v Paříži zápasem proti Burelové.

Dalších třináct sad medailí v neděli získá své majitele na olympijských hrách v Paříži. Plavkyně Barbora Seemanová se po zdařilé premiéře na 100 metrů motýlek postaví na start své hlavní disciplíny, na kraulařské dvoustovce se letos v Bělehradu stala mistryní Evropy. Po propršené sobotě by se měl naplno rozběhnout tenisový turnaj a 1. kolo dvouhry by mělo absolvovat všech šest českých zástupců včetně úřadující wimbledonské šampionky Barbory Krejčíkové. Kajakářka Antonie Galušková zabojuje v semifinále o postup do podvečerního finále.

Sportovní střelba

09:15: Vzduchová puška ženy (kvalifikace) – Blažíčková

09:30: Vzduchová pistole ženy (kvalifikace) – Artamonova

11:15: Vzduchová puška muži (kvalifikace) – Přívratský, Smetana

12:00: Vzduchová pistole ženy (finále)

Šerm

10:00: Kord muži (1. kolo) – Jurka – Muhsin

12:25: Kord muži (2. kolo) – Beran – Cannone

13:40: Kord muži (2. kolo) – Rubeš – Di Veroli

Jezdectví

10:30: Všestrannost jednotlivci (cross country) – Příhoda, Trunda

Veslování

10:30: Rozjížďky (dvojka bez kormidelnice ženy) – Flamíková, Novotníková

Rozjížďky – (dvojskif lehkých vah muži) – Šimánek, Vraštil

Plavání

11:00: Rozplavby (100 m prsa) – Horská

Rozplavby (100 m znak muži) – Knedla

Rozplavby (200 m v. zp. ženy) – Seemanová

21:50: Semifinále (200 m v. zp. ženy) – Seemanová

Tenis

12:00: 1. kolo, dvouhra ženy – Muchová – Fernandezová, Siniaková – Burelová, Nosková – Wang Si-jü, Krejčíková – Sorribesová

1. kolo, dvouhra muži – Macháč – Čang Č'-čen, Menšík – Ševčenko

Jachting

12:13: Windsurfing ženy (4 jízdy) – Švíková

15:35: 49erFX ženy (3 jízdy) – Burská, Tkadlecová

Horská kola

14:10: Cross country ženy – Holubová

Vodní slalom

15:30: K1 ženy (semifinále) – Galušková

Badminton

16:30: Čtyřhra muži (skupina) – Král, Mendrek – Jomkoh, Kedren

20:20: Dvouhra muži (skupina) – Louda – Loh Kean Yew

Plážový volejbal

17:00: Muži – Perušič, Schweiner – Schachter, Dearing

22:00: Ženy – Hermannová, Štochlová – Hughesová, Chengová

Stolní tenis

21:00: Dvouhra ženy (1. kolo) – Matelová – Yang Xiaoxin