První zlato pro pořadatelskou Francii získali ragbisté, v deštivém finále přemohli Fidži

Olympijský turnaj ragbistů vyhrál v Paříži domácí tým, který se postaral o první zlato pro pořádající zemi. Francouzi v deštivém finále porazili Fidži 28:7 a nedovolili soupeřům získat třetí titul za sebou. Třetí místo obsadili Jihoafričané.

Fidži šlo do finále pařížského turnaje o sedmi hráčích s vizitkou suveréna, který od návratu ragby do programu her vyhrál pod pěti kruhy všech 17 zápasů, k nimž nastoupil. Francouzi, kteří si naopak zajistili první olympijskou medaili, zase ovládli poslední ročník elitní série World Rugby Sevens.

Před zaplněným hledištěm osmdesátitisícového Stade de France položilo Fidži první pětku v druhé minutě, domácí ale do poločasu vyrovnali. Do vedení je hned po změně stran dostal Aaron Grandidier Nkanang po sprintu hvězdného Antoinea Duponta, kapitána "patnáctkové" francouzské reprezentace. Ten pak dvěma chytrými pětkami výhru pojistil.

V semifinále si Francouzi odpoledne poradili 19:5 s Jižní Afrikou, která o kolo dříve nečekaně vyřadila novozélandské obhájce stříbra. Fidži s Austrálií prohrávalo, ale po sedmi soupeřových bodech už skóroval jen favorit a zvítězil 31:7.

Jihoafričané v duelu o třetí místo zdolali po dramatickém závěru Austrálii 26:19 a navázali na bronz z roku 2016. Do Paříže se přitom dostali na poslední chvíli, postoupili z červnové dodatečné kvalifikace v Monaku. Také do čtvrtfinále proklouzli až z třetího místa ve skupině, pak ale zaskočili neporažený Nový Zéland.

V neděli začne v Paříži turnaj ragbistek, v němž obhajují zlaté medaile Novozélanďanky.