Vacek nechtěl kvůli mokré silnici riskovat. Před sobotním závodem bude trénovat v Česku

Cyklista Mathias Vacek (22) zůstal při olympijské premiéře těsně za první desítkou, po dojezdu do cíle nějakou chvíli dokonce vedl. V rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že ho motivovalo, když měl zprávy, že po průjezdu na mezičasech je první. Věděl však, že ti nejlepší startovali až po něm.

"Chtěl jsem tomu dát sto procent a bojovat o co nejlepší umístění. Věděl jsem, že na mezičasech vedu, člověka to samozřejmě hodně povzbudí a motivuje, zároveň jsem ale věděl, že ti nejlepší šli na řadu až po mně. Doufal jsem, že to bude stačit na desítku, nakonec to bohužel nestačilo. I tak to bylo skvělé, byla úžasná atmosféra," uvedl Vacek.

Souboj s časem závodníkům výrazně ztížil déšť. "Chytili jsme asi jediný deštivý den, co tady má být," pousmál se Vacek. "Bylo to dost nepříjemné, ale museli jsme se s tím vyrovnat. Bylo to pro všechny stejné. Musíme závodit ve všech podmínkách, i když jsou občas i kruté."

I s ohledem na vysoký počet karambolů v závodě žen, které jely před muži, byl přece jen opatrnější. "V centru Paříže jsou ty silnice dost kluzké, když prší, což ukázal už i ten závod žen. Trochu mě to dostalo do určité nejistoty, že bych neměl moc riskovat. Myslím si ale, že jsme se s tím poprali," konstatoval.

Pro vítězného Belgičana Remca Evenepoela měl slova uznání. "Před Remcem smekám, je to pan závodník, opravdu velkej borec, který už má na kontě řadu úspěchů. A myslím, že toho ještě hodně dokáže. Je to někdo, ke komu mohu vzhlížet. Kdybych dosáhl na polovinu toho, co už dosáhl on, mohl bych být za kariéru šťastný," řekl Vacek.

Za týden ho čeká ještě závod s hromadným startem. "Koncentrace na sobotu je pořád stejná. Zítra letíme na pár dnů domů, abych mohl dobře potrénovat a soustředit se jen sám na sebe a svůj výkon," nastínil Vacek svůj program na další dny.

"Je hezké být v olympijské vesnici, ale stejně tady většina cyklistů bydlí někde za městem. Není snadné tady trénovat. My jsme usoudili, že bude lepší se vrátit domů a pak se vrátit zase ve čtvrtek, v pátek si projet nějaké části trati a v sobotu se půjde na závod," vysvětlil Vacek.