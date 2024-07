Češky a Češi na olympiádě, úterý 30. července: Prskavce čeká kvalifikace, představí se i Satková

V úterý do olympijského programu zasáhne hned několik českých medailových nadějí. Kajakáře Jiřího Prskavce (31) čeká dvoukolová kvalifikace směrem k obhajobě nejcennějšího kovu. To samé podstoupí také kanoistka Gabriela Satková (22), která po triumfu v Troji patří do okruhu medailových kandidátek. Kvalifikace čeká také bikerku Ivetu Miculyčovou (18) a do hry zasáhnou i tenisté.

Sportovní střelba

9:00: trap muži - kvalifikace - 2. část: Lipták

Judo

10:00: do 63 kg ženy - 1. kolo: Zachová - Özbasová

Veslování

10:50: dvojskif ženy - semifinále: Lukšová, Šantrůčková

Plavání

11:00: rozplavby - 100 m volný způsob ženy: Seemanová

Badminton

11:00: dvouhra ženy - skupina: Švábíková - Buhrová

Tenis

13:30: dvouhra muži - 2. kolo: Macháč - Zverev

15:00: dvouhra muži - 2. kolo: Menšík - Paul

15:00: dvouhra ženy - 3. kolo: Krejčíková - Svitolinová

18:00: dvouhra muži - čtyřhra ženy - 1. kolo: Krejčíková, Siniaková - Čchan Chao-Ling, Čchan Jüng-žan

Jachting

12:13: windsurfing ženy - 4 jízdy: Švíková

15:45: 49erFX ženy - 3 jízdy: Burska, Tkadlecová

Cyklistika

13:25: BMX freestyle ženy - kvalifikace: Miculyčová

Vodní slalom

15:00: C1 ženy - 1. kolo: Satková

16:00: K1 muži - 1. kolo: Prskavec

17:10: C1 ženy - 2. kolo: Satková

18:10: K1 muži - 2. kolo: Prskavec

Lukostřelba

19:16: muži - 1. kolo: Li - Bommadevara

Badminton

19:30: dvouhra muži - skupina: Louda - Canjura

21:10: čtyřhra muži - skupina: Král, Mendrek - Ch. Popov, T. Popov