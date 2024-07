Olympijské taháky, úterý 30. července: Další šance pro Nadala a Murrayho i show ikony Bilesové

Olympijské hry v Paříži v úterý 30. července odstartují badmintonové duely, hlavní pozornost ale bude znovu upřena do Roland Garros, kde Rafael Nadal a Andy Murray budou bojovat ve čtyřhrách a pro Brita to může být i loučení s kariérou. Francouzské publikum si konečně přeje zlato z juda a o svou osmou medaili z olympijských her bude bojovat ikona sportovní gymnastiky Simone Bilesová.

Tenis

čtyřhra mužů, 2. kolo

16:00 Carlos Alcaraz, Rafael Nadal – Tallon Griekspoor, Wesley Koolhof

17:30 Daniel Evans, Andy Murray – Sander Gille, Joran Vliegen

Už to není, co bývalo, ale publikum si stále ještě může užívat přítomnosti Rafaela Nadala a Andyho Murrayho. Dlouhotelého španělského krále antuky zastavil ve dvouhře Novak Djokovič, Murray si nakonec soutěž dvouhry na poslední chvíli rozmyslel. V deblu ale oba veteráni stále živí šanci na medaili.

Nadal spojil síly se svým nástupcem Carlosem Alcarazem a ve druhém kole turnaje čtyřhry vyzvou nizozemskou dvojici Griekspoor – Koolhof, přičemž druhý jmenovaný je specialistou a 20. hráčem světového žebříčku čtyřhry. Pro Andyho Murrayho je pařížská olympiáda "posledním tancem". Ale už v prvním kole bylo vidět, že končit se mu nechce.

V nervydrásajícím souboji úvodního kola s japonskou dvojicí Daniel – Nišikori odvrátili společně s Danielem Evansem pět mečbolů a nyní je čeká nevyzpytatelná belgická dvojice Gille – Vliegen. Ve hře je v obou případech postup do čtvrtfinále a oba zápasy pořadatelé umístili do areny Suzanne Lenglenové za sebe na odpolední a podvečerní čas.

Judo

Ženy do 63 kg

finále 17:00, Paříž, Champ de Mars

Judo je sport, který má ve Francii velkou popularitu. Však i zapálení olympijského ohně svěřili domácí organizátoři Teddymu Rinerovi. A v prvních třech dnech také domácí země získala na tatami pět medailí ze šesti disciplín. Jen ta zlatá zatím chybí, ale domácí fanoušci věří, že v úterý se díky Clarisse Agbegnenouové dočkají. Na programu je totiž disciplína do 63 kilo a v ní rodačka z Rennes dlouho vládla světu.

Dnes již 31letá Clarisse má na svém kontě pět titulů mistryně světa a vyhrála i poslední olympiádu v Tokiu. V letošním roce ale její suverenitu začaly narušovat Laura Fazliuová z Kosova či Catherine Beaucheminová-Pinardová z Kanady.

Ta první dokázala francouzskou ikonu porazit dvakrát za sebou, ta druhá šampionku zastavila při obhajobě zlata na MS už ve čtvrtfinále. A navíc se o slovo hlásí i Holanďanka Joanne Van Lieshoutová, která se v květnu stala mistryní světa. V Champ de Mars Areně to bude rozhodně pořádné drama.

Sportovní gymnastika

Víceboj týmů - ženy

18:15, Paříž, hala Bercy

Spojené státy americké jsou velmocí ženské gymnastiky, na poslední olympiádě v Tokiu ale přišly o možnost získat zlatý hattrick ve víceboji družstev. V průběhu soutěže totiž odstoupila jejich největší opora Simone Bilesová. Ta po nepovedeném přeskoku přiznala mentální blok a ztrátu prostorové orientace, což jí znemožňovalo provádět akrobatické prvky.

Bilesovou pak čekalo těžké období, kdy mimo jiné svědčila proti trenérovi Larry Nassarovi. I proto následovala její delší pauza. Na loňském MS už ale zase byla zpět a zářila - získala čtyři zlata.

V Paříži hned v první den soutěží zejména na přeskoku předvedla fantazii a celkově v kvalifikaci nasbírala známky v součtu na 59,660 bodu. Bilesová má na kontě zatím 7 medailí (4-1-2), v Paříži ale jistě může přidat do sbírky další. Američanky jsou i díky ní pro úterní závod hlavními favoritkami, tentokrát navíc ubyla konkurence kvůli absenci ruského týmu. O medaile se ale porvou týmy Číny, Itálie a Brazílie.