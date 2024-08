Cítil jsem se dobře, pochvaloval si lezec Ondra. Favorité jsou podle něj Anraku a Roberts

Lezec Adam Ondra (31) se ve středu v semifinále olympijských her cítil v lezení na obtížnost silnější než v závodech před olympiádou, kdy se mu v jeho obvykle silné disciplíně tolik nedařilo. V rozhovoru s českými novináři si pochvaloval, že byl konkurenceschopný. Hlavními favority ale podle něj jsou Japonec Sorato Anraku (17) a Brit Toby Roberts (19).

To byli jediní dva závodníci, kteří Ondru v olympijském semifinále v součtu výsledků porazili, a to díky lepšímu výsledku v boulderingu. Na tom Ondrovi po závodě nezáleželo. "Nejdůležitější je, že jsem ve finále a že jsem se hlavně cítil dobře. Protože letos každý závod na obtížnost byl mírné zklamání, nikdy jsem se necítil tak, jak bych si představoval. A dneska to tam konečně bylo. Fakt skvělé," pochvaloval si šestý muž olympijské trojkombinace v Tokiu.

Před tehdejší olympijskou premiérou sportovního lezení byl jako globální hvězda tohoto sportu v centru pozornosti. Tentokrát zůstával spíše v ústraní a v omlazené konkurenci nepatřil před OH k tak výrazným medailovým kandidátům jako před Tokiem. "Jel jsem do Paříže po rozpačitých výkonech, hlavně při lezení na obtížnost. Necítil jsem se jako žhavý favorit. Ale věděl jsem, že poslední týdny jsme udělali skvělou práci. Teď jsem se na obtížnosti cítil opravdu dobře. Ale nemyslím si, že to výrazně zvýší tlak na mě ve finále," uvedl čtyřnásobný mistr světa.

V olympijské kvalifikaci zaznamenal, jak se výborní lezci v boulderingu zlepšili v obtížnosti. A výkonnostně vyrostli sedmnáctiletý Anraku a devatenáctiletý Roberts. "To jsou dva naprostí favorité, kteří jsou velmi těžko k poražení. Jak na obtížnost, tak na bouldrech," uvedl zkušený Ondra. Sám také touží po olympijské medaili. "Ať už bude jakákoliv medaile, budu štěstím bez sebe. Jakákoliv medaile bude super. Dnešek snad ukázal, že úroveň by na to byla, ale zároveň je to tak, že každý závod je jiný. V pátek to bude úplně od nuly. Musím tam dát všechno," řekl český reprezentant.

Pochroumané rameno mu ve středu problémy nedělalo, po boulderingu se zahojila i kůže na prstech. Ve čtvrtek před pátečním finále neplánuje žádný trénink, jen odpočinek a maximálně procházku. "Asi nejdůležitější je psychická příprava, abych na pátek dobře usnul. Jakmile přijde izolace, pojedu si svou rutinu. Rozlezu se. Máme tento formát už vyzkoušený. Bude to jiná hra, protože bouldering a obtížnost jsou hned za sebou, mezitím maximálně hodinka a čtvrt na odpočinek. To jsem si zkoušel na olympijských kvalifikacích i při simulacích v tréninku," plánoval.

Finále začne v pátek v 10:15.