OH v Paříži, den dvanáctý: Hall mocným finišem vyhrál čtvrtku, Manuel skončila v semifinále

Olympijské hry v Paříži za sebou mají už 11 soutěžních dnů a česká výprava nadále čeká na třetí medailový úspěch. Ve středu pouť za cenným kovem úspěšně odstartoval Martin Fuksa (31) ve své nejsilnější disciplíně. Ve večerním finále bojovala o medaile tyčkařka Amálie Švábíková (24), která sice stanovila nový český rekord, nakonec ale skončila na páté příčce. Hlavní události OH sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje dění na 33. letní olympiádě.

Češky a Češi v akci

Lezec Adam Ondra ve středu na olympijských hrách v Paříži předvedl další výborný výkon a postoupil do pátečního finále stejně jako kanoista Martin Fuksa či kajakář Josef Dostál. Tyčkařka Amálie Švábíková stanovila ve finále nový český rekord, medaili však nezískala. Turnaj rozehrály golfistky s dvojnásobnou českou účastí. V semifinále běhu na 400 metrů se představila Lurdes Gloria Manuel.

Kompletní český program

Medailové pořadí

Denní program

Hlavní Zprávy

Medailové pořadí. Enetpulse

23:11 – Olympijským vítězem v boxu ve váze do 63,5 kg je Kubánec Erislandy Álvarez. Ve finále porazil trojnásobného mistra světa Francouze Sofianea Oumihu.

22:00 – Olympijskou vítězkou mezi zápasnicemi do 50 kg se stala Američanka Sarah Hildebrandtová. Ve finále porazila 3:0 na body Kubánku Yusneylys Guzmánovou.

21:54 – Maročan Sufján El Bakkali obhájil v Paříži zlato v běhu na 3000 m překážek v čase 8:06,05. Světový rekordman Lamecha Girma z Etiopie upadl.

El Bakkali nenašel konkurenci. Enetpulse

21:53 – Polští volejbalisté si zahrají v Paříži o olympijské zlato a mají jistou teprve druhou medaili v historii her. Úřadující mistři Evropy otočili dramatické semifinále s výběrem USA ve čtvrtém setu a rozhodující pátý vyhráli 15:13. V sobotním finále Poláci vyzvou domácí Francii, kterou dělí po jednoznačné výhře nad Itálií jedno vítězství od obhajoby zlata z Tokia.

21:50 – Čínská vzpěračka Chou Č'-chuej na stejně jako před třemi lety v Tokiu získala zlato ve váhové kategorii do 49 kg.

21:37 – Překvapivým vítězem soutěže diskařů se stal Rojé Stona z Jamajky, který vytvořil nový olympijský rekord výkonem rovných 70 metrů.

21:23 – V mužské kategorii v běhu na 400 metrů triumfoval s časem 43,40 vteřiny Američan Quincy Hall. Evropský rekord a stříbrnou medaili pro sebe uzmul Brit Matthew Hudson-Smith, jenž závod dokončil v čase 43,44. Trojici nejlepších běžců doplnil Muzala Samukonga ze Zambie.

Hall triumfoval v závěru. Enetpulse

21:12 – V semifinále závodu na 400 metrů skončila cesta české běžkyně Lurdes Glorie Manuel. Ta ve druhém startovacím poli doběhla poslední s časem 51,42 vteřiny.

21:08 – Amálie Švábíková znovu český rekord neposunula, ani na třetí pokus výšku 485 centimetrů nepřekonala. S jistotou tak ve skoku o tyči skončí na pátém místě, a tedy bez cenného kovu.

20:45 – Tyčkařka Amálie Švábíková vylepšila ve finále 11 let starý český rekord o čtyři centimetry a po překonání 480 cm skončí nejhůř pátá.

19:55 – Semifinále běhu na 110 metrů překážek ovládl trojnásobný mistr světa Američan Grant Holloway v čase 12,98 sekundy. Postoupil i obhájce zlata Hansle Parchment z Jamajky a ve čtvrtečním finále budou mít obě sprinterské velmoci po třech zástupcích.

19:46 – V závodě dráhové cyklistiky žen zvítězil tým USA, na druhé příčce se umístila Austrálie. Mezi muži získala nejcennější kov Austrálie, druzí skončili cyklisté z Velké Británie.

Výsledky dráhové cyklistiky žen. Enetpulse

18:32 – Golfistka Sára Kousková je po 1. kole turnaje na 26. místě. Kláře Davidson Spilkové patří 46. pozice. Čtyřkolovou soutěž na hřišti National nedaleko Paříže vede domácí Céline Boutierová se skóre -7 a náskokem tří ran.

18:14 – Australan Keegan Palmer obhájil zlato ve skateboardingové disciplíně park a napodobil Japonce Horigomeho, jenž podruhé triumfoval ve streetu.

Palmer je vítězem. Enetpulse

16:55 – Australský jachtař Matt Wearn obhájil v regatě zlato v kategorii Laser. V medailové jízdě uhájil vedení před Kypřanem Pavlosem Kontidesem.

16:20 – Oštěpařku Nikolu Ogrodníkovou nerozhodilo, že se po smolném prvním kvalifikačním pokusu musela vrátit do soutěže a pokoušet se o postup znovu. Řekla to novinářům na olympijských hrách v Paříži. Napoprvé překonala limit nutný pro postup do finále, ale těsně přešlápla. Situaci zachránila třetím hodem dlouhým 61,16 metru a poprvé je na OH ve finále. Více informací najdete v článku.

15:55 – Házenkáři Francie zlato z Tokia neobhájí. V dramatickém čtvrtfinále podlehli mistři Evropy 34:35 po prodloužení Německu, jež se o postup do finále střetne v pátek se Španělskem. Domácí měli přitom k postupu o poznání blíž, když minutu před koncem normální hrací doby byli vedení 29:27, ale ani to jim nestačilo. Po jejich velké chybě v rozehrávce srovnal v poslední sekundě Renars Uscins, jenž poté rozhodl i desetiminutové prodloužení. Dvaadvacetiletý lotyšský rodák svým 14. gólem utkání poslal pět sekund před koncem svůj tým do vedení 35:34, které Němci navzdory poslední střele Francouzů udrželi.

15:10 – Nizozemka Marit Bouwmeesterová ovládla soutěž ve třídě ILCA 6 a stala se nejúspěšnější jachtařkou pod pěti kruhy v historii. V Marseille měla jisté zlato už v pondělí po základní části, kvůli slabému větru ale musely závodnice na medailovou jízdu, která výsledky potvrdila, čekat až do dneška.

15:00 – Indická zápasnice Vineš Fogatová byla kvůli překročení váhy v Paříži diskvalifikována z olympijské soutěže do 50 kg, v níž se dnes měla prát ve finále o zlatou medaili. K tomu, aby se vešla do požadované váhy, nepomohlo Fogatové ani vypocení maximálního množství tekutin či dokonce ostříhání vlasů.

14:05 – Nizozemský dráhař Harrie Lavreysen vyhrál kvalifikaci sprintu v novém světovém rekordu. Letmých 200 metrů zvládl v čase 9,088 sekundy. Rekord vylepšil o 12 tisícin.

14:00 – Rychlostní kajakářka Anežka Paloudová ovládla svou čtvrtfinálovou jízdu na trati 500 metrů a postoupila do semifinále.

13:40 – Basketbalové mistryně Evropy Belgičanky a bronzové medailistky z předloňského mistrovství světa Australanky jsou v semifinále. Belgičanky postoupily premiérově mezi nejlepší čtyři týmy po dnešním vítězství nad Španělskem 79:66 a o finále se utkají v pátek s Německem, nebo domácí Francií. Australanky se do prvního semifinále od roku 2012 dostaly po výhře 85:67 nad Srbskem a příště narazí nejspíš na obhájkyně zlata z USA, které večer nastoupí proti Nigérii.

13:30 – Premiérovou vítězkou v lezení na rychlost je Polka Aleksandra Miroslawová. Ve finále v Paříži porazila o osm setin Číňanku Teng Li-ťüan.

Poláci díky Miroslawové slaví zlatou medaili. AFP

12:45 – Z dvojice oštěpařek uspěla jen Nikola Ogrodníková. Hodila třetím pokusem 61,16 metru, limit sice o 84 centimetrů nesplnila, ale zařadilo ji to na jedenácté místo. Petra Sičaková skončila výkonem 60,47 čtrnáctá a vypadla.

12:15 – V Paříži skončil v policejní cele nejmenovaný australský olympionik, hráč pozemního hokeje, podle francouzských médií nakupoval ve městě kokain. Zatčení svého sportovce potvrdila bez bližších podrobností i australská výprava, pouze uvedla, že proti němu nebylo vzneseno žádné obvinění.

12:10 – Jakub Dudycha obsadil v rozběhu na 800 metrů čtvrté místo v čase 1:45,62 a půjde do oprav. Od přímého postupu ho dělily čtyři setiny.

12:05 – Házenkáři Španělska zdolali ve čtvrtfinále turnaje Egypt 29:28 po prodloužení a dál živí naděje na obhajobu bronzových medailí. O postup do finále se utkají s vítězem duelu mezi domácími Francouzi, úřadujícími šampiony z Tokia, a Němci.

12:00 – Čeští reprezentanti v rychlostní kanoistice Martin Fuksa a Josef Dostál bez problémů postoupili z rozjížděk přímo do semifinále na trati 1000 metrů. Kanoista Fuksa svou rozjížďku vyhrál, kajakář Dostál dojel při svém prvním startu v Paříži druhý. Kajakářka Anežka Paloudová vstoupila do olympijského programu třetím místem na pětistovce a dnes odpoledne ji čeká čtvrtfinále.

11:55 – Český výškař Jan Štefela postoupil do sobotního finále. V kvalifikaci mu stačilo 224 cm, které zdolal na první pokus. Své příznivce však napínal už na 220 centimetrech, které překonal až na třetí pokus. O čtyři centimetry výš uspěl hned napoprvé a to mu vyneslo postup. Další postupnou výšku 227 sice třikrát shodil, ale celkově obsadil dělené deváté místo.

11:20 – Adam Ondra postoupil ze třetího místa do pátečního finále kombinace na olympijských hrách v Paříži pro osm nejlepších, kde může vylepšit šestou příčku z lezecké premiéry pod pěti kruhy v Tokiu. Po pátém místě v pondělním boulderingu skončil v druhé části kvalifikace obtížnosti na děleném druhém místě. Více informací najdete v článku.

11:10 – Česká oštěpařka Nikola Ogrodníková hodila třetím pokusem v kvalifikaci 61,16 metru a má reálnou šanci na postup do sobotního finále. Limit sice o 84 centimetrů nesplnila, ale po první skupině se drží na čtvrtém místě. Postoupí dvanáct vrhaček, druhá skupina s Petrou Sičakovou začne házet v 11:50.

10:35 – Olympijskou premiéru chodecké štafety smíšených dvojic ovládli v Paříži Španělé Álvaro Martín a María Pérezová v čase 2:50:31. Český pár Eliška Martínková, Vít Hlaváč závod nedokončil. Martínková šest kilometrů před cílem z 23. místa odstoupila.

10:15 – Rychlostní kajakářka Anežka Paloudová vstoupila do programu třetím místem v úvodní rozjížďce na trati 500 metrů a na přímý postup do semifinále nedosáhla. Pětadvacetiletá česká reprezentantka se dnes odpoledne představí ve čtvrtfinále.

09:25 – Kevin Durant je od úterý novým absolutním americkým rekordmanem v počtu bodů nastřílených na olympijských turnajích. Při čtvrtfinálovém vítězství nad Brazílií 122:87 se pětatřicetiletý křídelní hráč posunul před Lisu Leslieovou, která dosud vedla statistiku s 488 body. Trojnásobný olympijský šampion k postupu do semifinále přispěl jedenácti body a nyní jich má na kontě celkem 494.

09:15 – Kubánský zápasník Mijaín López završil oslnivou kariéru nejlepším možným způsobem. Když v úterním večeru zdolal ve finále kategorie do 130 kilogramů v řecko-římském stylu Chilana Yasmaniho Acostu, stal se popáté olympijským šampionem. Jeho olympijská cesta začala již v Aténách 2004, kde skončil pátý. Pak už ho pod pěti kruhy nikdo neporazil. V Pekingu, Londýně, Riu de Janeiro, Tokiu a Paříži dominoval s celkovým bodovým skóre 98:5. Odchází jako král. Jako první sportovec v olympijské historii, jenž vyhrál stejnou individuální soutěž pětkrát. Více informací najdete v článku.

08:15 – Belgická triatlonistka Claire Michelová uvedla, že nemoc, kvůli níž nemohla startovat v pondělní smíšené štafetě, nezpůsobila bakterie E.coli ze Seiny. Nad kvalitou řeky protékající Paříží se vznášely od začátku her otazníky a závod triatlonistů musel být minulý týden kvůli vysoké koncentraci enterokoků a bakterií E.coli o den odložen.

07:50 – Dálkoví plavci se dnes v Paříži dočkali úvodního seznamovacího tréninku v Seině před závody o olympijské medaile. Kontrola kvality vody z brzkého rána ukázala zlepšení a podle vyjádření pořadatelů her a mezinárodní plavecké federace World Athletic nepřekročila koncentrace enterokoků a bakterií E.coli povolenou hranici. V úterý se plavci do vody vysokým hodnotám znečištění nedostali.

07:00 – Na olympijských hrách v Paříži se ve středu bude rozdávat 21 sad medailí. Odehraje se ale i prestižní bitva mezi Polskem a USA o účast ve finále volejbalového turnaje mužů. Fanoušci dráhové cyklistiky vyhlíží nový světový rekord, který by mohl padnout ve stíhačce družstev a má u toho být i Ital Filippo Ganna, který už vlastní stříbro ze silniční časovky jednotlivců. A nakonec na atletickém oválu přijde hladká čtyřstovka mužů, ve které se o zlato porvou Michael Norman, Matthew Hudson-Smith a Quincy Hall. Více informací najdete v článku.

06:50 – Chodci Vít Hlaváč a Eliška Martínková absolvují již od 7:30 novinku olympijského programu – smíšenou štafetu.

06:00 – Po jedenácti soutěžních dnech jsou co se týče počtu získaných medailí nejúspěšnejší sportovci ze Spojených států amerických. Velmi dobře si vedou i domácí Francouzi, kteří se radovali již ze 48 medailí, přičemž hned 13 z nich bylo z nejcennějšího kovu. Česká výprava má na svém kontě stále "pouze" dvě umístění na stupních vítězů.