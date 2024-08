Ondra bude budoucnost zvažovat, na OH do Los Angeles by jel nejspíš jen na obtížnost

O účasti na příštích hrách v Los Angeles za čtyři roky bude lezec Adam Ondra (31) uvažovat zřejmě jen za předpokladu, že se rozdělí zvlášť disciplíny na bouldering a obtížnost, ve které se cítí silný a kraloval v ní i v olympijském finále v Paříži. Jak uvedl v rozhovoru s českými novináři po celkově šestém místě, chce se nadále věnovat i skalnímu lezení a uvidí, co mu tělo dovolí.

"Nechávám to otevřené, ale všechno bude záležet, jestli tam bude obtížnost jako samostatná disciplína. Pokud to bude kombinace bouldering a obtížnost, je podle mě velmi racionální už to vzdát, protože si nemyslím, že bych v boulderingu byl za čtyři roky kompetitivní. A hlavně si myslím, že by to tělo nevydrželo," uvedl Ondra.

"Trend, kam bouldering jde... I tak mě pobolívají obě ramena. Asi se moje závodní kariéra blíží ke konci, ale moje skalní kariéra, která je neméně důležitá, se ke konci neblíží určitě. A nechci obětovat svoje tělo kvůli pár letům závodění navíc. Za cenu, že si potom do důchodu nezalezu," popsal své úvahy.

Při olympijské premiéře sportovního lezení v Tokiu byla trojkombinace i s rychlostí. Ta byla Ondrova neoblíbená a už v Paříži byla oddělená. Teď se uvažuje i o oddělení boulderingu a obtížnosti. "Myslím, že se rozhodne letos na podzim. Neříkám, že pokud se samostatná obtížnost objeví, že stoprocentně jedu. Za čtyři roky se toho hodně změní. Záleží, kam se bude ubírat stavěčský styl. Kdo ví," řekl.

Doufá, že k oddělení disciplín dojde. "Já si myslím, že si to přejeme všichni. Doufám, že olympijskému výboru dokážeme, že všechny tři naše disciplíny nejsou žádná blbost. Co vím od olympijského výboru, tak se jim do určité míry nelíbí náš formát boulderingu, který je pro normálního člověka možná těžko pochopitelný. A těžko se sleduje, kdo je ve vedení. Je možná ještě ve hře, že budou dvě sady medailí, ale třeba bez boulderingu. Což si myslím, že by byla velká škoda," prohlásil Ondra.

Trojnásobný mistr světa v obtížnosti (z let 2014, 2016 a 2019) i šampion v boulderingu (2014) nechtěl spekulovat, zda by měl větší šanci, kdyby lezení bylo už na olympiádě před osmi lety. "Záleží, v jakém by to bylo formátu. Samozřejmě odjakživa jsem nejvíc kompetitivní v obtížnosti. A v té jsem konkurenceschopný pořád. A dost možná budu i za čtyři roky," přemítal.

"Na druhou stranu přemýšlím nad tím, že mám ještě spoustu cílů na skalách a teď na co se upnout? Ono taky pokud se člověk rozhodne dál závodit, musí tomu obětovat všechno a ta oběť může znamenat, že spoustu cílů si po případné olympiádě v LA nesplním, protože budu starý," dodal.

Chystá se s jistotou na Světový pohár v Praze v září. "Budu chtít být s rodinou a odpočinout si, ale chtěl bych tenhle rok vylézt ještě nějakou cestu obtížnosti 9c. Jednu mám v hlavě, ale je otázkou, jestli se tam dostanu letos, nebo za rok. Je ve Francii, jmenuje se DNA a je ve Verdunu," doplnil.

Až v mixzóně se dozvěděl, že Česko získalo třetí medaili a druhou zlatou díky rychlostnímu kanoistovi Martinu Fuksovi, který se dočkal na své třetí olympiádě. "Tak paráda. Tak aspoň tak. Potkali jsme se několikrát na akcích, protože jsme pod stejnou agenturou, ale jinak se moc neznáme. Je to neuvěřitelné a moc smekám, žen ustál i obrovský tlak, který musel v hlavě mít," dodal Ondra.