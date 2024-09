Davidson Spilková kvůli potížím s kyčlí ukončila sezonu: Nebylo to jednoduché rozhodnutí

Česká golfová jednička Klára Davidson Spilková (29) předčasně ukončila sezonu. Důvodem jsou přetrvávající problémy s pravou kyčlí, s kterými se potýká od červencového turnaje v nizozemském Hilversumu, který nedohrála. Poté se vítězka dvou turnajů Ladies European Tour zúčastnila olympijských her v Paříži a British Open a Irish Open, na dalších akcích už se letos na doporučení lékařů neobjeví. Davidson Spilková to oznámila v tiskové zprávě.

"Nebylo to jednoduché rozhodnutí a je to pro mne velmi smutná zpráva. Již od července mě zranění limituje a nedovoluje mi podávat ty nejlepší výkony. Požádala jsem proto vedení Ladies European Tour o zdravotní výjimku a věřím, že se budu moci po plném doléčení do turnajového programu vrátit," uvedla Davidson Spilková.

Léčba si podle ní vyžádá několik měsíců. "Po těch čtrnácti letech profesionální kariéry si bohužel zdraví začalo vybírat svou daň. Pokusím se udělat vše pro to, abych se do soutěžního golfu co nejdříve vrátila," dodala devětadvacetiletá golfistka.

Vítězka Lalla Meryem Cupu v Rabatu z roku 2017 a předloňského Irish Open letos dosáhla nejlepších výsledků na jaře, kdy byla čtvrtá na Australian Classic a pátá v Évianu. V pořadí sezony Ladies European Tour je na 84. místě čtvrtou nejlepší českou hráčkou. Na hrách v Paříži při své třetí olympijské účasti obsadila 41. místo.