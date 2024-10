Každý den přináší svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy nabízejí výběr toho, co byste neměli minout v úterý 1. října. Do akce jdou znovu nejlepší fotbalové kluby Evropy, budou se hrát druhé zápasy základní části Ligy mistrů. Na tisícovce v Pekingu se už v osmifinále střetnou tenisové ikony Naomi Ósakaová (26) a Coco Gauffová (20), v české hokejové extralize se pak čeká šlágr mezi Kometou a Pardubicemi.

Tenis, WTA 1000 Peking

Naomi Ósakaová – Coco Gauffová, osmifinále (14:30, Premier Sport 2)

Nemilosrdný los svedl dvě grandslamové vítězky proti sobě už v osmifinále. To se v Pekingu naposledy stalo v roce 2016, kdy v brzké fázi turnaje proti sobě stanuly Petra Kvitová a Garbiňe Muguruzaová.

Ósakaová stále doplácí na to, že po mateřské pauze ztratila ranking a bývá v poli nenasazených. Také však ukázala, že se velkých jmen nebojí. V paměti je stále její úchvatný zápas s Igou Šwiatekovou z Roland Garros či skalpy Jeleny Ostapenkové nebo Ons Jabeurové. Gauffová na větší úspěch už čeká dlouhé měsíce, turnaj naposledy vyhrála v lednu v Aucklandu. Vzájemná bilance je 2:2.

Hokej, Tipsport extraliga

Kometa Brno – Dynamo Pardubice (18:00, O2 TV Sport)

Největší favorit nejvyšší české hokejové ligy působí na začátku sezony nejistě. Dynamo umí přesvědčivě vyhrát, také ale už schytalo dva debakly a citelně mu chybí zraněný tahoun Lukáš Sedlák. Jen dva dny po domácí potupné prohře se Spartou (0:4) míří Pardubice do Brna a kdyby přišel další nezdar, může to vyvolat pochybnosti o pozici trenéra Marka Zadiny. Jenže ani Kometa není tým, který může rozdávat body. Na jihu Moravy potřebují zastavit třízápasovou sérii proher.

V souběžně hraných zápasech 7. kola se mimo jiné pokusí Litvínov v duelu s Českými Budějovicemi prodloužit dosavadní neporazitelnost a kladenští Rytíři doma vyzvou mistrovský Třinec.

Fotbal, Liga mistrů

VfB Stuttgart – Sparta Praha (18:45, Nova Sport 6)

Pražská Sparta si návrat do Ligy mistrů vychutnala v domácím prostředí díky jasnému vítězství nad Salcburkem, ve druhém utkání ji čeká výjezd na hřiště bundesligového Stuttgartu. Domácí "Die Schwaben" mají o motivaci postaráno, v prvním utkání byli na hřišti Realu Madrid lepším týmem a přesto prohráli 1:3. Pražany tak čeká po ligové prohře s Olomoucí (2:3) další těžký test.

Arsenal – PSG (21:00, Nova Sport 4)

Anglicko-francouzský duel dostal v pondělí zápletku, trenér PSG Luis Enrique se rozhodl nechat v Paříži kvůli sporům hvězdného forvarda Ousmaneho Dembélého. Arsenal s jeho krajanem Mikelem Artetou u kormidla tak může mít snazší pozici natáhnout už 14 zápasů dlouhou domácí neporazitelnost.

Gunners však potřebují rovnou tříbodový zisk, v prvním kole totiž děkovali hlavně gólmanovi Davidu Rayovi za remízu 0:0 na hřišti Atalanty Bergamo. Naopak PSG v úvodním utkání doma s Gironou vydřelo šťastné vítězství 1:0.

Preview Slovan – Manchester City Livesport

V nejprestižnější evropské fotbalové soutěži velké emoce jistě přinesou i duely Leverkusenu s AC Milán či Dortmundu s Celtikem. Na svátek se chystá také Bratislava, tamní Slovan čeká ve slavné soutěži domácí premiéra. Symbolicky přivítá soupeře, který také vyznává světle modré "belasé" klubové barvy – na Tehelném polii se představí Manchester City, možná nejlepší klub současnosti.