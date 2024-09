Pro Spartu bude úterní duel Ligy mistrů na Stuttgartu (18:45) nesmírně náročný. Byť pro laika nezní tento tým nijak světově, jedná se o německého vicemistra a celek, jehož ofenziva je v současném ročníku Bundesligy druhá nejlepší. "Obrana Sparty ale má kvalitu a dobrý systém," říká expert a někdejší zadák Letenských Roman Polom (32).

Kdyby Sparta jela na Bayern, Leverkusen, Dortmund nebo Lipsko, asi by byl narativ trochu jiný. Faktem však je, že Stuttgart dělá v poslední době mílové kroky vpřed. Vždyť ještě v sezoně 2019/20 hrál druhou ligu, v té minulé ale skončil hned za mistrovským Bayerem.

"Je to opravdu těžký soupeř. V týmu má celou řadu nadstandardních hráčů, o kterých širší veřejnost ještě uslyší. Je to vicemistr bundesligy, dlouhodobě na hřišti dominuje, o čemž svědčí vysoké držení míče," vyjmenovává plusy Němců Polom.

Preview Stuttgart – Sparta. Livesport

Stuttgart na míči skutečně hraje velmi spolehlivě a váží si jej. V tomto ročníku německé ligy má průměr na zápas 62 %. První Bayern má jen o dvě procenta víc. Důkazem budiž i první duel v Lize mistrů, Stuttgart v tomto aspektu dokázal přehrát Real Madrid na jeho hřišti poměrem 52:48.

Když se k tomu všemu přidá smrtící ofenziva, vznikne velmi nebezpečný koktejl. Pět ligových zápasů, 14 vstřelených branek. "Dopředu mají skutečně velkou variabilitu hráčů s výborným trenérem," dodává Polom. Jedním dechem se ale hodí dodat i to, že 10 inkasovaných branek není vůbec málo.

Ostatně, defenziva trápí i Spartu. Nicméně jen na první pohled, což Polom potvrzuje. "Vnímání je hodně ovlivněno posledním zápasem proti Olomouci. Je ale nutné se na to podívat systémovým okem. V tomto směru Sparta vůbec nepropadla, srazily ji individuální chyby, dala si góly vyloženě sama. V klíčových evropských zápasech však dokázala udržet nulu," připomíná utkání proti Salcburku či Malmö.

Nedá se ale čekat, že by Sparta zaparkovala autobus a čekala, co soupeř vymyslí. Zaprvé jí to není vlastní, zadruhé by to bylo čekaní na popravu. "Absolutní pasivita nemá cenu, soupeř takové kvality vás časem udolá. Sparta bude chytře presovat a pevně držet blok, neznamená to však, že bude stát v deseti lidech u svého vápna. Čekám dominanci Stuttgartu, ale také aktivitu Sparty podtrhnutou ostrými protiútoky," vysvětluje Polom.

Pozitivní pro všechny sparťany je také venkovní bilance jejich týmu. Letenští venku ztratili body naposledy v odvetě na Liverpoolu v půlce března (1:6). Od té doby jen výhry. A je jedno, jestli hráli v Teplicích, Českých Budějovicích, Malmö nebo Plzni.

"Spartě svědčí, když může vyrážet do otevřené obrany. A to se zákonitě děje více ve venkovních zápasech," naráží Polom na rychlostně sestavený útok. "Sparta je víc evropsky nastavená než ligově. Jasně, bude dominovat, ale více ji sedí to, když mají útočníci prostor pro brejky."

Statistiky utkání Sparta – Olomouc Opta by Stats perform

Vykřičníkem bylo již zmíněné utkání s Olomoucí. Místo klidného závěru a tří bodů do tabulky přišel zkrat a prohra 2:3. Není potřeba být velký pamětník, aby se došlo na další zakopnutí. To se stalo 24. srpna se Slováckem. Také doma a také o víkendu, který předcházel evropskému týdnu. Náhoda? "Proti Slovácku to podle mě bylo zapříčiněno velkou rotací, teď se Sparta sama srazila vlastními chybami. Ale je možné, že někde v hlavě to kluci mít mohli," dodává bývalý obránce Sparty či Mladé Boleslavi.

Spartě by tedy k útoku měla pomoct aktivní obrana, preciznost každého hráče a dokonale provedené protiútoky. Jak totiž Polom tvrdí, nedá se čekat, že by českému týmu německý soupeř nějak pomohl.

"To se nestane. Mentalita je jasná, je to tým plný Němců, trenér je taky Němec. Ti hráči jsou mladí kluci v ideálním věku, kdy se budou chtít posunout ještě výš. A kde jinde se ukázat než v Lize mistrů? Pro klub je to taky velká věc. Všichni si toho váží, žádné podcenění nehrozí. Je to nebezpečnější, než kdyby Sparta hrála s nějakým světovým gigantem, který by takový zápas mohl brát na lehkou váhu," dodává Polom.