Denní menu: Kometa o prodloužení série, Devils proti rozjetému Utahu i fotbalová Liga národů

MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout v pondělí 14. října. V zámořské NHL dojde na střet ve velkém stylu hrajících týmů New Jersey a Utahu, v české extralize se Kometa pokusí protáhnout sérii zápasů se ziskem bodu na pět v řadě a šlágr čeká i nejvyšší českou ligu florbalistů. Ve fotbalové Lize národů se Češi v polské Vratislavi utkají s Ukrajinou a hrát se bude i duel Nizozemsko – Německo.

Tenis, ATP 250 Antverpy

Richard Gasquet – Tomás Martín Etcheverry (17:00, Premier Sport 1)

Tenisový svět čeká velmi náročný týden, turnaje se hrají v Evropě i v Asii. Nejzajímavějším zápasem pondělka je zcela jistě duel Richarda Gasqueta s Tomásem Martínem Etcheverrym. Nestárnoucí Francouz dostal v belgických Antverpách divokou kartu a prověří formu argentinského dlouhána. Půjde o vůbec první střet těchto dvou charismatických tenistů. Kromě Antverp se mužské turnaje rozehrají také v Almatech a Stockholmu, ženský okruh ještě pokračuje v Asii na turnajích v čínském Ningbu a japonské Ósace.

Florbal, Livesport superliga

Tatran – Mladá Boleslav (17:30, ČT Sport)

V posledních letech nezná český florbal důležitější zápas. Tatran se stal v lednu vítězem evropského Poháru mistrů, Středočeši ale touží počin rivala v letošní sezoně vyrovnat. Poslední vzájemný zápas se odehrál v dubnu v pražské O2 areně a Superfinále rozhodl gólem v prodloužení střešovický Tomáš Hanák. Ten v loňské sezoně zapsal ve vzájemných zápasech dokonce pět gólů a čtyři nahrávky a zařídil tím téměř dvě třetiny střešovických branek. Tatran ale půjde do zápasu notně oslabený, mimo hru je jeho lídr Marek Beneš i distancovaný forvard Jonáš Kreysa.

Preview: Tatran – Mladá Boleslav Livesport / Český florbal

Hokej, Tipsport extraliga

Kometa Brno – BK Mladá Boleslav (18:00, O2 TV Sport)

Po bídném začátku sezony se Kometa rozjíždí, dva poslední zápasy vyhrála a bodovala v posledních čtyřech. Navíc se čeká na to, až se k týmu připojí americký střelec Peter Mueller. Speciální zápas ale čeká jinou zámořskou akvizici brněnského týmu Rhetta Hollanda, kterého čeká už 350. extraligový duel. Mladá Boleslav se pyšní druhou nejlepší defenzivou soutěže a i díky produktivitě Dominika Lakatoše, který zatím třikrát skóroval a na šest dalších gólů nahrál, se drží na čtvrté příčce tabulky.

Hokej, NHL

New Jersey Devils – Utah HC (19:00, Nova Sport 1)

Hokejisté Utahu válí. Všechny tři úvodní zápasy sezony zvládli vítězně a nyní je na tripu po východním pobřeží čeká duel na ledě New Jersey. Všechna tři vítězství vychytal gólman Connor Ingram. Dá se však očekávat, že pro další zápas dají trenéři příležitost jeho českému kolegovi Karlu Vejmelkovi. Také Devils zahájili sezonu úspěšně, vyhráli obě pražská utkání a po přesunu za moře reagovali na prohru v Torontu skalpem Washingtonu. V utkání dojde na souboj dvou nejlepších střelců ligy Dylana Guenthera (pět gólů) a Paula Cottera (čtyři branky).

Fotbal, Liga národů

Ukrajina – Česko (20:45, ČT Sport)

Čeští fotbalisté v pátek na Letné i díky dvěma gólům Tomáše Chorého porazili Albánii a po třibodovému zisku se rázem dostali do hry o postup do elitní divize. Pomohli jim k tomu právě i Ukrajinci, kteří v polském azylu v Poznani porazili Gruzii (1:0). Ukrajinský výběr se nyní přestěhuje o 150 kilometrů jižněji směrem k českým hranicím a ve Vratislavi se střetne s výběrem trenéra Ivana Haška. Poslední vzájemný zápas, jen měsíc starý, se uskutečnil v pražském Edenu a Češi jej vyhráli 3:2.

V A divizi Ligy národů dojde také ke střetu Belgie s Francií, kde bude domácí tým bojovat i bez Kevina de Bruyneho a Romelua Lukakua o odvrácení baráže, Francii zase bude chybět Kylian Mbappé. Bude se hrát i utkání Německo – Nizozemsko, v němž půjde o první příčku tabulky.