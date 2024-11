Denní menu: Kuchta zkusí dát gól v Evropě, Krejčíková o semifinále i hokejové naděje o nominaci

Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout ve čtvrtek 7. listopadu. Barboru Krejčíkovou čeká na Turnaji mistryň v Rijádu klíčové utkání o postup do semifinále, hráči hokejové dvacítky budou bojovat se Slovenskem a přesvědčovat trenéra Patrika Augustu o tom, aby je nominoval na mistrovství světa. A večer nastane prostor pro Evropskou i Konderenční ligu UEFA.

Hokej, Turnaj čtyř zemí U20

Slovensko – Česko (14:00, TV JOJ)

Zatímco čeští hokejisté vyjedou večer na led k prvnímu startu od zlatého finále MS v Praze a vrchol sezony je čeká za více než půl roku, juniorský celek má obhajobu bronzových medaili na dohled. Tým kouče Patrika Augusty odletí do Ottawy už příští měsíc. Na Turnaji pěti zemí je čeká ve druhém vystoupení sebevědomé Slovensko, které na úvod získalo skalp domácího týmu po výsledku 6:5 v prodloužení. Češi naopak další na góly bohatý zápas se Švédskem ztratili, navzdory dvěma gólům Matěje Maštalířského prohráli 4:5 také v prodloužení.

Tenis, WTA Turnaj mistryň

Barbora Krejčíková – Coco Gauffová (16:00, Canal+ Sport 2)

Jen jedinkrát se zatím potkaly na kurtu tyto dvě naprosto rozdílné hráčky a to ve čtvrtfinále French Open 2021, kde Krejčíková vyhrála 2:0 na sety a vydala se na cestu za svou první grandslamovou trofejí. Tentokrát je z pohledu české tenistky ve hře postup do semifinále Turnaje mistryň. Gauffová, která zatím až do letoška končila na posledním klání sezony v základní skupině, tentokrát vyhrála suverénně oba své duely bez ztráty setu a má už jistotu play off.

Fotbal, Evropská liga

FCSB – Midtjylland (18:45)

Jan Kuchta si pomalu zvyká na nové angažmá v Dánsku, ve čtvrtek večer ale bude mít znovu příležitost vyběhnout na hřiště v zápase proti týmu, který ještě v dresu Sparty pomohl připravit o účast v Lize mistrů. Právě v domácím utkání s rumunským mistrem nastoupil naposledy v základní sestavě Letenských.

Český útočník za Midtjylland už jednou skóroval v domácím poháru i v lize, v té Evropské na branku zatím čeká. Dánský celek zatím v dosavadním průběhu Evropské ligy ještě neprohrál a se ziskem sedmi bodů drží průběžné sedmé místo v tabulce, FBSB získal o jeden bod méně je na 13. příčce.

Fotbal, Evropská liga

Manchester United – PAOK (21:00, Sport 1)

Večerní menu na hřištích napříč Evropou je nabité. Nový trenér už je pomalu na cestě, ale United potřebují konečně vyhrát v Evropské lize i bez Rúbena Amorima. V dosavadních třech zápasech pouze třikrát remizovali a tak přichází vhod souboj s papírovým outsiderem z Řecka. PAOK bohužel nemůže využít služeb ostříleného stopera Dejana Lovrena ani českého brankáře Jiřího Pavlenky, neboť jejich transfery dotáhl až po uzávěrce soupisek. Na hřiště se naopak v dresu týmu ze Soluně chystá mladík Shola Shoretire, který vyrůstal v akademii United. Nechal se ale slyšet, že kdyby skóroval, gól slavit nebude.

Ve hře budou ve čtvrtek večer i týmy Slavie, která se představí na hřišti bundesligového Frankfurtu (18:45), a Viktorie Plzeň, jenž doma hostí baskický Real Sociedad (21:00). V Konferenční lize se pokusí získat první vítězství Mladá Boleslav na hřišti portugalské Vitorie Guimaraes (21:00).