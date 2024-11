Denní menu: Kanonýr v malém londýnském derby, Zlín proti Chrudimi i tenisové mistryně

Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout v pondělí 4. listopadu. Na Turnaji mistryň v Rijádu se budou Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová pokoušet o druhé vítězství v základní skupině, domácí fotbalová Chance Národní Liga nabízí souboj dvou nejlepších týmů a v anglické Premier League se hraje malé West London Derby.

Tenis, WTA Turnaj mistryň

Melicharová, Perezová – Siniaková, Townsendová (11:00, Canal+ Sport 2)

První zápas základní skupiny pro sebe získaly Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová až po obratu, proti nejvýše nasazenému páru Kičenoková - Ostapenková musely i odvracet mečbol. Ve druhém utkání by si mohly při shodě okolností už zajistit postup do semifinále. Proti Nicole Melicharové a Ellen Perezové ještě nikdy nehrály a měly by být favoritkami. Nutno ale podotnout, že americko-australská dvojice v letošním roce získala převážnou část bodů na tvrdých površích.

Aryna Sabalenková – Jasmine Paoliniová (16:00, Canal+ Sport 2)

Vítězka duelu si zřejmě zajistí účast v semifinále a podle prognóz to vypadá, že by navrch měla mít nová světová jednička Sabalenková. Ta letos triumfovala v Melbourne i v New Yorku a formu posledních týdnů má fantastickou. Na podzimní hardové šňůře odehrála 28 zápasů a jen třikrát odešla poražená. Jasmine Paoliniovou ale není radno podceňovat, vždyť se Sabalenkovou drží vyrovnanou bilanci vzájemných zápasů 2:2 a i ona došla na grandslamech dvakrát daleko, v Paříži a Wimbledonu rovnou do finále. Také je ale pravda, že větší šance na úspěch by proti běloruské ranařce měla třeba na antuce.

Fotbal, Chance národní liga

Zlín – Chrudim (18:00, ČT Sport)

Druhou nejvyšší českou fotbalovou soutěž čeká jeden z vrcholů podzimu. Zlín se velmi zdatně snaží o návrat mezi elitu a ve 14 zápasech zatím ještě neprohrál. Nyní na Letnou přijíždí tým Chrudimi, rozhodně pozitivní překvapení sezony, Východočeši mají nejlepší ofenzivu soutěže (29 gólů ve 14 zápasech) a zapsali už 10 vítězství.

I díky tomu se suverénně drží na druhé příčce tabulky a v pondělní dohrávce budou usilovat o snížení náskoku na domácí celek na jediný bod. Zlín se naopak pyšní nejlepší defenzivou, jeho gólman Stanislav Dostál už zapsal devět čistých kont, v posledním utkání ve Vyškově se ale zranil a tak se očekává, že v brance bude stát Matej Rakovan.

Fotbal, Premier League

Fulham – Brentford (21:00, Canal+ Sport)

Brentford letos už třikrát v Premier League na soupeřových hřištích vedl, ale zatím z venkovních zápasů nepřivezl jediný bod. Při výjezdu na Craven Cottage bude mít pátý pokus nepříjemnou bilanci napravit. Proti Fulhamu se mu daří, v loňské sezoně loupil na jeho stadionu po vítězství 3:0, když domácí dvakrát trefili břevno.

Tehdejší triumf řídil dvěma góly Bryan Mbeumo. Kamerunský útočník má formu i letos. Napříč elitními ligami celé Evropy má největší xG (4,2) a nastřílel v sezoně už osm branek. V anglické nejvyšší lize dal více branek jen Erling Haaland (11). Brentford má hlavně díky němu pátou nejlepší ofenzivu soutěže. Fulham se bude v malém londýnském derby snažit přerušit třízápasové čekání na výhru.