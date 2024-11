Denní menu: Krejčíková o naději, Ancelotti kontra AC Milán i duel českých gólmanů v Lize mistrů

UK Sports Pics Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout v úterý 5. listopadu. Na Turnaji mistryň v Rijádu se pokusí Barbora Krejčíková (28) udržet naději na postup ze skupiny a Jiří Lehečka (22) začne v Bělehradu účinkování na svém letošním posledním turnaji. V Lize mistrů čeká speciální zápas Carla Ancelottiho (65) a v Liverpoolu může dojít na souboj dvou českých brankářů.

Tenis, Turnaj mistryň

Barbora Krejčíková – Jessica Pegulaová (13:30, Canal+ Sport)

Souboj dvou poražených z prvního turnajového dne. Velmi pravděpodobně bude druhá prohra znamenat pro jednu z rivalek konec nadějí na semifinále. Krejčíková přitom měla skvěle rozehraný zápas s Igou Šwiatekovou, jenže neudržela vedení 6:4 a 3:0 a od té chvíle uhrála jen čtyři gamy.

Proti Pegulaové už Krejčíková na hardu dokázala uspět, před rokem v semifinále tisícovky v Dubaji vyhrála 2:1 na sety a v tom rozhodujícím dokonce své soupeřce nadělila kanára. Američanka má ale rozhodně na podzim lepší formu, než česká vítězka Wimbledonu. Stále se drží na šesté příčce žebříčku WTA a na grandslamovém US Open došla až do finále. Pochyby však vyvolává její nedělní hladká prohra s krajankou Coco Gauffovou.

Tenis, ATP 250 Bělehrad

Marin Čilič – Jiří Lehečka (16:30, Premier Sport 1)

Lehečkovi před pár týdny unikla v hale v Antverpách příležitost vyhrát druhý turnaj na okruhu ATP. V Bělehradě hraje český tenista svůj letošní poslední turnaj a vzhledem k velmi solidní sezoně, ve které atakuje pořadí v TOP 30, může být považován v duelu s Čiličem za favorita.

Chorvat je vítězem grandslamového US Open z roku 2014, před dvěma lety ale téměř zmizel z okruhu ATP a až letos v září se díky nečekanému triumfu v čínském Hangzhou vrátil do druhé stovky rankingu. V srbské metropoli startuje díky chráněnému žebříčku a kvalitu ukázal v prvním kole, když vyřadil Alexandreho Müllera 2:0 na sety. Lehečka a Čilič se zatím ještě nikdy na kurtu nesetkali.

Fotbal, Liga mistrů

Real Madrid – AC Milán (21:00, Nova Sport 4)

Milán nebude pro Carla Ancelottiho nikdy jen tak ledajakým soupeřem. V červenočerných barvách vyhrál jako hráč dvakrát Serii A i Pohár mistrů evropských zemí, který byl předchůdcem dnešní Ligy mistrů. A pak Rossoneri přivedl i jako trenér dvakrát k triumfu v této prestižní evropské soutěži.

"Bude to vzhledem k mé minulosti speciální zápas a myslím, že to bude krásné. Milán nezačal dobře, ale je to velmi nebezpečný tým s velkou kvalitou. Mají potenciál, který ještě naplno neukázali," vysekl kompliment italskému týmu. Ancelotti čelil AC Milán naposledy v roce 2019, kdy vedl Neapol.

Real potřebuje napravit svou reputaci, v posledním utkání totiž doma prohrál s Barcelonou potupně 0:4. AC Milán si o víkendu dojel pro hubené vítězství 1:0 do Monzy.

Fotbal, Liga mistrů

FC Liverpool – Bayer Leverkusen (21:00, Nova Sport 3)

Fanoušci Liverpoolu začínají věřit, že angažování Arneho Slota mohlo být trefou do černého, nizozemský trenér drží svůj tým v čele Premier League a dokonale se mu podařil start i v Lize mistrů, kde ještě neztratil ani bod a jen jedinkrát inkasoval. Tým z Anfieldu přitom postrádá zraněného gólmana Alissona a porci zápasů mezi sebe začali dělit Caoimhin Kelleher a Vítězslav Jaroš.

Sice se nedá předpokládat, že český brankář po dvou povedených záskocích v Premier League i EFL Cupu dostane šanci v Lize mistrů. Kdyby se tak ale stalo, tak i na střídačce Leverkusenu je připravený naskočit do brány Čech – Matěj Kovář.

Daleko větším tématem je samozřejmě návrat trenéra Leverkusenu Xabiho Alonsa na stadion, kde dlouhá léta úspěšně hrál. Při posledním setkání těchto dvou klubů v roce 2005 sice nebyl Alonso na hřišti, ale už byl hráčem Liverpoolu. Za Reds se tehdy trefil i Milan Baroš a Liverpool vyhrál 3:1. V současnosti má formu hlavně Cody Gakpo, který skóroval třikrát v posledních dvou zápasech.