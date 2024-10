Denní menu: Lehečka a příznivý Tsitsipas, repríza hokejového finále i elitní šipkaři v Praze

Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout v pátek 18. října. Jiří Lehečka bude usilovat o své čtvrté semifinále v sezoně, v Antverpách vyzve bývalou světovou trojku Stefanose Tsitsipase. Do akce půjde lídr francouzské fotbalové ligy, hokejové fanoušky pak bude nejvíc zajímat šlágr extraligy a repríza jejího jarního finále Pardubic s Třincem.

Tenis, ATP 250 Antverpy

Jiří Lehečka – Stefanos Tsitsipas (18:30, Premier Sport 1)

Zatímco Lehečka měl v úvodních dvou kolech v Antverpách relativně snadný los, Tsitsipas se nadřel na postup do čtvrtfinále v souboji s Brazilcem Thiagem Seybothem Wildem, kterého nakonec přetlačil po třísetové bitvě 7:6, 4:6, 7:5. Český tenista tak měl daleko víc času na regeneraci sil i studium posledního vzájemného zápasu, ve kterém řeckého elegána porazil. V březnu v Indian Wells si s ním Lehečka poradil snadno 6:2 a 6:4. Hardový povrch je výhodou pro Čecha, na antuce by rozhodně tolik šancí na překvapení neměl.

Fotbal, Ligue 1

Monako – Lille (20:45, Nova Sport 2)

Monako vede po sedmi kolech ligovou tabulku, na kontě má po tomto úseku sezony nejvíc bodů od sezony 1960/61, kterou završilo ziskem svého historicky prvního titulu. Teď ovšem v lize narazí na dosud nejkvalitnějšího soupeře. Lille je účastníkem aktuální Ligy mistrů, v domácí soutěži mu patří pátá pozice. Dá se očekávat vyrovnaná bitva, však také z minulých čtyř vzájemných utkání v malém knížectví skončila tři remízou a to zbývající rozsoudil jediný gól. Při chuti je hostující střelec Jonathan David, jenž má z posledních pěti soutěžních duelů šest tref.

Fotbal, Bundesliga

Dortmund – St. Pauli (20:30, Nova Sport 3)

V předchozí sezoně sice Borussia došla až do finále Ligy mistrů, v té nové jsou ale její výkony jako den a noc. Nový trenér Nuri Sahin musel vytrpět i prohru 1:5 se Stuttgartem, po níž přišlo opojné vítězství 7:1 nad Celticem. Zejména v domácí soutěži ale Dortmund potřebuje zabrat a v pátek večer bude mít ideální příležitost. Hamburský nováček St. Pauli se už sice dočkal premiérového vítězství po dlouhých 13 letech a nefiguruje na sestupových příčkách, zatím dal ale jen čtyři branky a má nejhorší ofenzivu Bundesligy.

Hokej, Tipsport extraliga

Pardubice – Třinec (18:00, O2 TV Sport)

Pardubická krize stále trvá. Dynamo bralo plný počet bodů jen ve dvou z osmi posledních zápasů a ve středu také neúspěšně skončila jeho mise v evropské Lize mistrů. V pátek bude mít příležitost usmířit si fanoušky. Do města perníku přijede Třinec a poprvé od finále tak dojde na střet těchto dvou velkoklubů. Oba soupeři stále postrádají své klíčové hráče. V pardubickém dresu bude i nadále chybět Lukáš Sedlák, poslední zápas nedohrál ani Lukáš Radil, k dispozici není ani třinecký kanonýr Martin Růžička, jenž se od zisku titulu neobjevil kvůli zraněnému ramenu na ledě.

Šipky, Czech Darts Open

Cameron Menzies – Peter Wright (22:00, PDC TV)

Osobitý “Snakebite” Wright loni v Praze triumfoval, proto letos vyrazil do Letňan obhajovat. Los prvního kola mu však určil soupeře, se kterým má zápornou bilanci – dva ze tří dosavadních vzájemných zápasů s Menziesem prohrál. Ve skotském derby půjde i o to, komu se podaří prolomit neúspěšná vystoupení z posledních týdnů. Wright vypadl v prvním kole jak na nedávném World Grand Prix tak i na předchozím turnaji European Tour v Basileji. Také Menzies počítá tři prohry v řadě.