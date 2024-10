Třinec v LM smetl Osvětim, je v osmifinále a narazí na Spartu. Pardubice padly a nepostupují

Třinečtí hokejisté vyhráli v posledním utkání základní části Ligy mistrů doma nad Osvětimí 7:3 a postoupili do osmifinále play off. V tabulce základní části skončili čtvrtí a čeká je pikantní český souboj s třináctou Spartou. Výhru naopak neoslavili hokejisté Pardubic, kteří prohráli s Sheffieldem 2:3 po samostatných nájezdech. Dynamo skončilo sedmnácté a do osmifinále se neprobojovalo.

Třinec získal bleskově dvoubrankový náskok. V přečíslení dva na gólmana otevřel skóre Roman po spolupráci s Hudáčkem. O 21 sekund později zakončil kombinaci čtvrté formace z předbrankového prostoru Hrehorčák.

Trenér Osvětimi Zupančič si proto vybral oddechový čas už v čase 1:56. Gólovou smršť ale nezastavil. Kundrátek zvýšil ve čtvrté minutě z dorážky své střely, v polovině třetiny usměrnil Kurovský z hranice brankoviště puk do sítě počtvrté. Hosty ještě zachránila třikrát tyč po střelách Ciencialy, Adámka a Jeřábka. Pátý gól Ocelářů vstřelil až zblízka Nestrašil.

Ani Kacetl nebyl bez práce. Chytil pár šancí, než jej na konci první třetiny překonal z dorážky Olsson. O další korekci skóre se postaral Liljewall, který využil ve 29. minutě přesilovou hru. Vzápětí se vytáhl i gólman Osvětimi Lundin, když zneškodnil Daňovi trestné střílení.

Třinec nevyužil v úvodu třetí třetině 23 sekund pět na tři, ale v závěru dohrávané přesilové hry udeřil Hudáček střelou z levého kruhu bez přípravy. Přesnou ranou z mezikruží rozveselil početný tábor polských fanoušků Olsson Trkulja. Poslední slovo měl ale Hudáček, který opět z levého kruhu uzavřel skóre.

Střelci utkání. Livesport

Statistiky utkání. Livesport

Tabulka Ligy mistrů