Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout ve čtvrtek 17. října. V nabitém tenisovém dění zaujme zápas Novaka Djokoviče s Jannikem Sinnerem v exhibičním klání v Rijádu. Jiří Lehečka se pokusí postoupit do čtvrtfinále turnaje v Antverpách a volejbalisté Kladna budou v Brně usilovat o natáhnutí vítězné série na pět zápasů. V Praze také odstartuje Středoevropská rallye.

Tenis, ATP 250 Antverpy

Jiří Lehečka – Daniel Altmaier (14:00, Premier Sport 1)

Je to sezona plná zdravotních trablů a tápání, Jiří Lehečka naposledy vyhrál tři zápasy v řadě v průběhu antukového jara. Pak se musel zotavovat z únavové zlomeniny obratle a v posledních týdnech nenašel ideální formu. V Antverpách startuje poprvé v kariéře a v prvním utkání relativně snadno přehrál Jamieho Munara ze Španělska. Favoritem je český tenista i v duelu s Němcem Danielem Altmaierem, v sázce je postup do čtvrtfinále.

Motorsport

Středoevropská rally (15:00, O2 TV Sport)

Po roce se na české území vrátilo rallyové mistrovství světa. Po shakedownu na letišti na Točné a přehlídce vozů, kterou uvidí Pražský hrad se stejně jako loni začne naostro na chuchelském dostihovém závodišti. První rychlostní test měří jen 2550 metrů. Závodní vozy pak přejedou směrem na Šumavu, aby ještě večer stihly druhou "noční" rychlostní zkoušku v Klatovech. Belgičané Thierry Neuville a Martin Wydaeghe mohou už o víkendu slavit titul mistrů světa. Středoevropská rally ale v sobotu dopoledne opustí české území a bude pokračovat v Německu. Na startovní listině je i pět českých posádek, největší naděje má zřejmě Filip Mareš ve voze Toyota.

Volejbal, ČEZ extraliga

Brno – Kladno (18:00, ČT Sport)

Kladenští volejbalisté se sezonu po sezoně přibližují absolutní české špičce a v novém soutěžním ročníku ještě neztratili jediný bod a soupeři v dosavadních čtyřech kolech uhráli proti Středočechům zatím jediný set. I proto bude Kladno s kanadskými posilami Enrique Rempelem a Jacobem van Geelem ve čtvrteční televizní předehrávce v utkání na hřišti Brna velkým favoritem.

Tenis, Six Kings Slam

Novak Djokovič – Jannik Sinner (18:30, DAZN)

Tato exhibice má úplně jiná pravidla než ostatní turnaje. A i proto je Novak Djokovič nasazený a Jannik Sinner musel bojovat o postup do semifinále. To proto, že má na svém kontě o 22 grandslamových trofejí méně. Každopádně v úvodním utkání exhibičního klání v Rijádu nadělil Ital kanára Daniilovi Medveděvovi a řekl si o souboj s legendou, kterou už třikrát v řadě dokázal porazit. Bilance vzájemných utkání je ale jinak vyrovnaná 4:4.