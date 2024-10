Flashback: Minuta, která změnila život Petru Čechovi. Po hororovém zranění hlavy se opět narodil

V sobotu 14. října 2006 nastoupila Chelsea na hřišti Readingu k řadovému ligovém zápasu. Vyhrála 1:0, přesto to byl pro londýnský celek nesmírně těžký den. Už po 20 vteřinách utkání se totiž šeredně zranil jeho gólman a jeden z pilířů sestavy Petr Čech (42). Ten si onen den před 18 lety klidně může zapsat do občanky jako druhé datum narození. Unikl totiž daleko vážnějším následkům a je téměř zázrak, že se ještě vrátil na hřiště, ještě k tomu v předchozí skvělé formě.

Hned na začátku duelu došlo k jeho srážce s křídelníkem Stephenem Huntem. Ir se hnal za dlouhým míčem, český brankář ho zachytil na zemi těsně před sebou a sprintující soupeř jej trefil kolenem do hlavy. Na první pohled to nevypadalo na nic příliš vážného.

Rozhodčí zápasu Mike Riley také nijak naléhavě nereagoval. Nejprve Hunta upozornil, aby se zdržel tvrdých zákroků, a teprve po chvíli, když Čech stále ležel na trávníku, přivolal nenuceným gestem lékaře. Později byl kritizován za příliš pomalou reakci – každá vteřina totiž mohla sehrát rozhodující roli v otázce života a smrti. Tak vážné zranění bylo.

Čecha nahradil Cudicini, avšak ani druhý brankář Chelsea zápas nedohrál. V nastaveném čase druhého poločasu zahrával Reading rohový kop, Ital se tvrdě srazil s Ibrahimou Sonkem a skončil ležet bezvládně na zemi. Dokonce upadl do bezvědomí a také on musel opustit hřiště na nosítkách.

V té době se ve fotbale mohla použít pouze tři střídání. José Mourinho na lavičce Chelsea využil všechna tři předtím, takže musel mezi tyče nastoupit na závěrečné vteřiny utkání kapitán John Terry. Blues dohrávali dokonce v devíti hráčích, protože předtím byl vyloučen John Obi Mikel.

Přesto si dokázali dojít pro tři body. Čech však ještě rozhodně vyhráno neměl.

817 minut bez gólu

Při střetu s Huntovým kolenem utrpěl těžkou frakturu lebky. Okamžitě se podrobil náročné operaci a lékaři později uvedli, že jej tento incident málem stál život. Z nemocnice byl propuštěn po 10 dnech. Chelsea oznámila, že bude mimo hru tři měsíce v souladu s doporučením lékařů o době potřebné k úplnému zotavení.

V jednom z rozhovorů potom Čech uvedl, že si na samotné zranění nepamatuje. Na trávník se vrátil v lednu 2007 a byl to velmi náročný comeback. Chelsea se totiž vydala do Liverpoolu, její brankář inkasoval už ve čtvrté minutě a o čtvrt hodiny později znovu. Ani jeden gól nebyl jeho vinou, pro jeho psychiku to nicméně muselo být nesmírně náročné.

O mnoho let později přiznal, že měl po návratu velký strach a bál se chodit do soubojů se soupeři. Liverpool porazil Chelsea 2:0, Čech však své obavy obdivuhodně překonával. Hned po prohře s Liverpoolem neinkasoval v lize 817 minut. A za březen byl díky osmi po sobě jdoucím ligovým čistým kontům poprvé v kariéře vyhlášen hráčem měsíce Premier League.

Zápas v Readingu neměl pro Čecha naštěstí fatální následky, přesto však otevřel mezi odborníky, komentátory, znalci a bývalými brankáři debatu o potřebě větší ochrany mužů v rukavicích při hře. Rozhodčí byli pod tlakem a od té doby museli věnovat větší pozornost zraněním, zejména v oblasti hlavy.

Pod obrovským tlakem byl i Hunt. Pro něj i pro celý tým Readingu přišel domácí zápas s úřadujícím mistrem Chelsea stále ještě na začátku jejich první sezony v Premier League.

Po incidentu byl tehdy doslova pronásledován médii i fanoušky Chelsea, kteří mu vyhrožovali smrtí. Na druhé straně Čech prozradil, že ačkoli Hunt o incidentu mluvil v médiích několik měsíců, osobně ho nekontaktoval, ani se mu neomluvil.

Hvězdný gólman se po zranění vrátil a během své další kariéry patřil k nejlepším světovým brankářům. Od osudového momentu však byl vždy znám jako "ten s helmou".

Comeback mu totiž umožnil chránič hlavy ve stylu ragby, který kryl zraněné místo na hlavě. Zpočátku nosil Čech helmu vyrobenou novozélandskou firmou Canterbury, známou značkou sportovního oblečení zaměřenou na ragbyové vybavení. Chránič však nesl její logo, což vyvolalo třenice s výrobcem kolekce Chelsea (Adidas) a také se sponzorem české reprezentace (Puma).

Problém se vyřešil poté, co posledně jmenovaná společnost vyvinula pro Čecha vlastní helmu, kterou nosil při zápasech Chelsea, a při utkáních národního týmu měl jinou bez loga výrobce. Každopádně chránič hlavy se stal jeho ochrannou známkou po zbytek kariéry.